Sub comanda lui Tudor, Tottenham a mers din rău în mai rău și a ajuns la doar o poziție deasupra locurilor retrogradabile, cu 30 de puncte, la doar o lungime în fața lui West Ham.

Roberto De Zerbi, la un pas să accepte oferta lui Tottenham

Astfel, londonezii au decis să își încerce norocul și cu un alt antrenor, însă, deocamdată, nu au reușit să ajungă la un acord cu un nou antrenor. Au fost vehiculate mai multe variante precum Sean Dyche sau Adi Hutter, însă ambii au negat.

Apoi, a apărut o variantă inedită pentru banca tehnică a lui Spurs. Londonezii ar fi luat în calcul să îl numească interimar chiar pe fundașul echipei, Ben Davies, însă nici această variantă nu a fost confirmată.

Se pare că prima opțiune a celor de la Spurs este numirea lui Roberto De Zerbi, dar, deși nu ar spune ”nu” unei oferte, tehnicianul italian ar ezita să preia echipa până în vară, având în vedere că Tottenham este în pericol real de retrogradare.

Jurnalistul Gianluca Di Marzio susține că De Zerbi și-a schimbat opinia în ultimele ore și ar fi dispus să asculte oferta celor de la Spurs. Se pare că următoarele ore vor fi decisive pentru viitorul antrenorului.

Tottenham ar fi pus pe masă un contract valabil pe următoarele cinci sezoane pentru De Zerbi și i-ar fi oferit tehnicianului garanții cu privire la posibilitatea de a-și construi o echipă competitivă pentru următoarele sezoane.