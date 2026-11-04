VIDEO EXCLUSIV Care este adevărata valoare a Universității Craiova în Conference League? Emil Săndoi a dat verdictul

Care este adevărata valoare a Universității Craiova în Conference League? Emil Săndoi a dat verdictul Conference League
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Craiova ocupă locul 11 în Conference League cu patru puncte câștigate după primele două etape din grupa unică a competiției. 

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Emil SandoiUniversitatea CraiovaSuperligaConference League
Din articol

Campioana României a încheiat la egalitate, 1-1, pe teren propriu cu Getafe și s-a impus în deplasare cu 3-1 împotriva celor de la Inter Escaldes. Oltenii îi vor întâlni pe „Ion Oblemenco”, în etapa a treia, pe albanezii de la Egnatia. 

Emil Săndoi, verdict despre valoarea Universității Craiova în Conference League

Emil Săndoi, legendă a „Leilor” din Bănie, a analizat situația Universității Craiova din Conference League și a ajuns la concluzia că oltenii au valoarea unei echipe de mijlocul clasamentului. În faza ligii participă 36 de formații. 

Săndoi s-a arătat, în același timp, încrezător cu privire la șansele Craiovei de a termina grupa unică pe primele opt poziții și de a se califica direct în optimile competiției europene. 

„Cred că pe Craiova putem să o punem undeva pe la mijlocul clasamentului din Conference League, bineînțeles putând ca ea să urce în funcție de conjuncturi. Nu ne-am dori deloc să mai și coboare, nu cred că ne dorim asta. 

Eu cred că acest meci poate să deschidă niște căi în parcursul european al Craiovei. Poți să speri, dacă după primele trei etape ai șapte puncte în clasament, cred că ești în primele opt. Urmează ca după aceea să păstrezi sau măcar să nu scazi foarte mult. 

Săndoi: „E vorba de reprezentarea fotbalului românesc”

Cred că este un joc important pentru parcursul european. Câștigând mâine nu ai de ce să nu speri la primele opt. Sunt echipe de tradiție, dar parcă nu mai sunt echipele care sperie atât de rău adversarii. 

Chiar m-am uitat serios și am încercat să analizez acest clasament, iar din punctul meu de vedere Craiova poate să spere și noi toți putem să sperăm. Pentru că e vorba până la urmă de reprezentarea la nivel internațional a fotbalului românesc”, a declarat Emil Săndoi, la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1. 

Emil Săndoi

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Emil Săndoi
Emil Săndoi / Foto - Gabriel Chirea
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Lotul Universității Craiova pentru duelul cu Egnatia

Portari: Alexandru Maxim, Laurențiu Popescu, Răzvan Sava

Fundași: Oleksandr Romanchuk, Baptiste Roux, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Adrian Rus, Ronaldo Webster

Mijlocași: Alex Crețu, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Joao Lameira, Carlos Mora, Heriberto Tavares, Alex Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

Atacanți: Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, Simon Elisor, Luca Băsceanu

Antrenor: Filipe Coelho

Clasamente oferite de Sofascore
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