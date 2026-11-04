”Inutil!” Englezii nu s-au mai putut abține și au desființat un jucător de la Liverpool după eșecul din Turcia

”Cormoranii” s-au deplasat la Istanbul pentru meciul din etapa #4 a fazei ligii din UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Fenerbahce s-a impus cu 3-2 și i-a provocat lui Liverpool primul eșec din actuala stagiune de la ”masa bogaților”.

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Trey Nyoni a deschis scorul în minutul 25, Mason Greenwood a restabilit egalitatea în minutul 29, în timp ce Alexander Isak a făcut 2-1 în minutul 69, iar Archie Brown (min. 73) și Vedat Muriqi (min. 79) au adus victoria lui Fenerbahce.

Titularizat la Istanbul, Jeremy Jacquet a fost făcut praf de publicația locală Liverpool.com după meciul cu Fenerbahce. Englezii au evidențiat că fotbalistul a părut ieșit din formă și a comis faulturi inutile.

Jacquet a fost punctat cu 5, primind cel mai mic calificativ.

”A ratat o ocazie uriașă de a marca în debutul partidei și s-a întors cu spatele la lovitura liberă executată de Greenwood, mingea fiind deviată în poartă după ce l-a lovit în zona abdomenului.

A părut ieșit din formă și a comis câteva faulturi inutile. A avut o evoluție slabă și la faza golului decisiv”, a scris sursa anterior menționată.

În faza ligii din UEFA Champions League, până acum, Liverpool le-a învins pe Atletico Madrid (2-1), LASK (6-3) și Villarreal (4-3), înainte să piardă la Istanbul. Fenerbahce a remizat cu AS Roma (1-1) și Slavia Praga (2-2) și a pierdut cu Aston Villa (0-6).A