Sporting Lisabona ar putea cheltui până la 10 milioane de euro pentru a-l aduce pe Paulo Fonseca pe banca tehnică. Antrenorul portughez a plecat de la Olympique Lyon și este pregătit să preia formația din capitala Portugaliei.

Potrivit portughezilor de la A Bola, Sporting trebuie să rezolve însă și situația fostului tehnician, Rui Borges, înainte de a încheia toate formalitățile. Acesta solicită plata salariilor până la finalul contractului, în iunie 2028.

5 milioane de euro pentru despărțirea de Lyon! Suma totală se poate ridica la 10.000.000

În cazul în care negocierile eșuează, clubul ar urma să achite 3,25 milioane de euro pentru despărțirea de Borges. Nici cei patru membri ai staffului său nu au acceptat oferta de reziliere propusă de conducere, ceea ce poate crește nota de plată.

Sporting trebuie să achite și aproximativ 5 milioane de euro către Olympique Lyon pentru a-l elibera pe Fonseca din contractul care expira în iunie 2027.

Astfel, suma totală pentru schimbarea antrenorului ar putea ajunge la 8-10 milioane de euro.

Lyon a oficializat deja plecarea tehnicianului portughez, care a preluat echipa în ianuarie 2025. În perioada petrecută în Franța, Fonseca a condus formația până pe locul al treilea în Ligue 1, cu 17 puncte după nouă etape.