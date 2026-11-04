OFICIAL Lovitură grea pentru Ana Maria Bărbosu! TAS a dat decizia definitivă

Lovitură grea pentru Ana Maria Bărbosu! TAS a dat decizia definitivă Gimnastica Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
SPORT.RO
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Ana Maria Bărbosu a primit o lovitură grea din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

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ana barbosuAna Maria BarbosuTAStribunalul de arbitraj sportivCASantidopingsuspendare
Din articol

Gimnasta medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și campioană europeană un an mai târziu a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping.

Suspendare de doi ani pentru Ana Maria Bărbosu

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Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Jordan Chiles a făcut apel la TAS pentru a-și recupera medalia de bronz, câștigată de românca Ana Bărbosu! Când se dă verdictul
Ana Bărbosu / Foto: Gabi Chirea (Sport.ro)
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Decizia TAS în privința sportivei române poate fi atacată la Divizia de Apel din cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportivi.

Perioada de suspendare a început la 5 mai 2026, astfel că, deși decizia TAS a venit abia acum, cele șase luni în care nu a luat parte la nicio competiție vor fi luate în considerare, iar Bărbosu va putea reveni în competiții în primăvara anului 2028.

FIG (Federația Internațională de Gimnastică) a considerat că gimnasta română a încălcat regulamentul antidoping, deoarece, în perioada septembrie - decembrie 2025 nu a furnizat detalii despre locația sa Agenției Internaționale de Testare, pentru a-i fi prelevate probe.

Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS ADD) a confirmat că gimnasta română Ana Maria Bărbosu a încălcat regulamentul antidoping, în urma a trei abateri privind obligațiile de localizare într-un interval de 12 luni”, se arată în comunicatul emis de Agenția Internațională de Testare.

Ana Maria Bărbosu merge din nou la TAS în mai 2027

Treaba româncei la TAS nu s-a încheiat. În mai 2027, Bărbosu și Jordan Chiles se vor judeca pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024. 

A fost o adevărată controversă la Paris. Ana Maria Bărbosu a încheiat proba la sol pe locul trei, însă echipa lui Jordan Chiles a depus contestație, iar juriul a admis. Astfel, Chiles a urcat pe podium, în timp ce Bărbosu a căzut pe locul patru.

Ulterior, Federația Română de Gimnastică a dovedit faptul că americanii au depus contestația depășind termenul regulamentar de un minut, astfel că medalia s-a întors la gâtul Anei Maria Bărbosu, iar Chiles a căzut pe locul cinci, în urma Sabrinei Voinea. Americanii au depus la rândul lor contestație, iar audierile în noul proces vor avea loc în primăvara anului 2027.

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