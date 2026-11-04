Gimnasta medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris în 2024 și campioană europeană un an mai târziu a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping.

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Jordan Chiles a făcut apel la TAS pentru a-și recupera medalia de bronz, câștigată de românca Ana Bărbosu! Când se dă verdictul

Decizia TAS în privința sportivei române poate fi atacată la Divizia de Apel din cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportivi.

Perioada de suspendare a început la 5 mai 2026, astfel că, deși decizia TAS a venit abia acum, cele șase luni în care nu a luat parte la nicio competiție vor fi luate în considerare, iar Bărbosu va putea reveni în competiții în primăvara anului 2028.

FIG (Federația Internațională de Gimnastică) a considerat că gimnasta română a încălcat regulamentul antidoping, deoarece, în perioada septembrie - decembrie 2025 nu a furnizat detalii despre locația sa Agenției Internaționale de Testare, pentru a-i fi prelevate probe.

”Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS ADD) a confirmat că gimnasta română Ana Maria Bărbosu a încălcat regulamentul antidoping, în urma a trei abateri privind obligațiile de localizare într-un interval de 12 luni”, se arată în comunicatul emis de Agenția Internațională de Testare.

Ana Maria Bărbosu merge din nou la TAS în mai 2027

Treaba româncei la TAS nu s-a încheiat. În mai 2027, Bărbosu și Jordan Chiles se vor judeca pentru medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024.

A fost o adevărată controversă la Paris. Ana Maria Bărbosu a încheiat proba la sol pe locul trei, însă echipa lui Jordan Chiles a depus contestație, iar juriul a admis. Astfel, Chiles a urcat pe podium, în timp ce Bărbosu a căzut pe locul patru.

Ulterior, Federația Română de Gimnastică a dovedit faptul că americanii au depus contestația depășind termenul regulamentar de un minut, astfel că medalia s-a întors la gâtul Anei Maria Bărbosu, iar Chiles a căzut pe locul cinci, în urma Sabrinei Voinea. Americanii au depus la rândul lor contestație, iar audierile în noul proces vor avea loc în primăvara anului 2027.