"Ce profesie ai avea daca nu erai fotbalist?" e intrebarea la care Cristiano Ronaldo a raspuns fara sa ezite.

Cristiano Ronaldo ar fi vrut sa fie actor sau model daca nu ajungea fotbalist. Fotbalistul portughez a facut dezvaluirea intr-un interviu pentru soccer.com. Ronaldo crede ca ar fi putut sa joace in filme precum Tacerea mieilor, dar si sa fie fotomodel.

"Ce meserie as fi avut daca nu eram fotbalist? Actor sau model. Nu stiu daca am talent. Cred, ca actor as fi vrut sa ma fac. Dar spun mereu ca atunci cand muncesti mult si te dedici, poti reusi orice.

Filmul meu favorit? Tacea mieilor. E un film vechi, imi plac dramele", a spus Ronaldo.

Tot Ronaldo a povestit si cum a ajuns la celebra bucurie "Siii" devenita deja marca inregistrata. I-a venit la un meci amical cu Chelsea din SUA in 2011, cand juca pentru Real Madrid. "Nu stiu cum, dar am facut-o, iar oamenii au preluat-o rapid. Incepeau sa faca "siii" la mine pe strada, a prins si asa a ramas. Oamenii il asociaza pe Cristiano cu acel siii, este bine", a spus fostul balon de aur.