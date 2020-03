Oferta SURPRIZA din Premier League pentru Coutinho! Inca o echipa a intrat in cursa pentru transferul mijlocasului 

Philippe Coutinho este aproape de o revenire in Premier League.

Barcelona nu se teme ca ar putea ramane cu Coutinho pe cap din sezonul urmator. Brazilianul are deja mai multe echipe care sunt interesate de el in Premier League si ar putea ajunge in pozitia de a-si alege echipa la care vrea sa mearga.

Desi parea ca Chelsea este principala favorita sa il ia pe Coutinho, in cursa a aparut un nume surpriza: Leicester. Acestia viseaza sa cucereasca din nou titlul in Premier League, iar sezonul urmator vor juca in Champions, astfel ca isi cauta intariri de lux pentru a avea sanse. Mijlocasul brazilian este pe placul lor si vor sa il imprumute pe Coutinho de la Barcelona.

Cheia transferului este Brendan Rodgers, antrenorul lui Leicester, care l-a avut sub comanda pe Coutinho, atunci cand a antrenat-o pe Liverpool. Cei doi au o relatie buna, iar Rodgers este cel care a reusit sa scoata cel mai bun randament al jucatorului care este imprumutat de Barcelona la Bayern Munchen.

Atat Leicester, cat si Chelsea sunt dispuse sa solicite o cesiune pentru a-l imprumuta pe Coutinho, cu optiune de cumparare, desi Barcelona isi doreste sa il vanda definitiv.