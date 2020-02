"Dupa ce a plecat Coutinho, am pierdut doar un meci in restul sezonului!" Sansele brazilianului sa revina la Liverpool sunt minime dupa ultima declaratie a unui oficial

Philippe Coutinho nu trece prin cele mai bune momente ale carierei.

Brazilianul nu va continua sezonul urmator la Bayern Munchen, care nu are de gand sa exercite optiunea de cumparare, iar Barcelona cauta deja destinatii in care mijlocasul ar putea ajunge, deoarece nu intra in planurile clubului. Premier League pare a fi solutia ideala pentru juctorul de care sunt interesate mai multe cluburi.

Pana de curand, se zvonea ca s-ar putea intoarce la Liverpool, insa ultima declaratie a directorului executiv al englezilor, Peter Moore, pare sa fi eliminat aceasta posibilitate.

"Cand Philippe Coutinho a plecat, a avut loc o schimbare, nu doar in structura echipei, ci si in modul de joc al fotbalului. Daca va amintiti, cand a plecat, in urma cu doi ani, a avut loc o schimbare completa, nu doar a stilului de joc, insa am pierdut un singur meci in restul sezonului.

Nu il dispretuiesc pe Coutinho, insa jucam altfel, iar banii pe care i-am luat de la Barcelona au ajutat sa il aducem pe Alisson Becker", a declarat Peter Moore conform Mirror.