E căpitanul echipei feminine de șah a acestui club, comentator de meciuri de șah, organizator de turnee, arbitru, antrenor de șah și, concomitent, face un master în Sisteme Informatice pentru Managementul Resurselor și Proceselor Economice!

Cum te-ai apucat de șah?

La început nu mi-a plăcut şahul, pe la trei ani m-a învățat tata să mut piesele, dar nu pot să zic că m-a atras în mod deosebit. Prin clasa a patra, mi-am rupt o mână, recuperarea a durat mai mult timp și atunci părinții au hotărât să mă dea la o activitate pe care să o pot face și în aceste condiții. Și, cum nu erau foarte multe alternative, am ales şahul. Niște colegi de clasă deja jucau chiar și în timpul pauzelor. Tot timpul se producea o emulaţie în jurul lor când jucau, se strângeau copiii, se uitau.

Deci abia la 12 ani ai învățat?

Da. De obicei se începe mult mai devreme. Recomandat este să se înceapă la vârsta de 6 ani, uneori chiar mai repede. Între 6 și 10 ani este perioada de formare, ies în evidență cei care au un talent deosebit, luptă laolaltă și fete, și băieți. Ulterior, creşte discrepanţa, pentru că fetele încet-încet se lasă. Adică masa de selecţie feminină este mult mai mică decât masa de selecţie la masculin.

Știi de ce?

Sunt multe motive. În principiu... Fetele nu sunt îndrumate atât de mult către științele exacte, ci mai degrabă către latura creativă. Ele au mai degrabă idei din acestea artistice, poetice, desen, muzică. În general, părinții înțeleg să le împingă mai mult în zona aceasta, dar în ultimul timp s-au îmbunătățit semnificativ lucrurile din punctul acesta de vedere, șahul devine din ce în ce mai asociat cu un sport nobil, cu un sport al inteligenței, asta la scară largă. În ultimii ani s-au schimbat lucrurile în bine, chiar semnificativ, dar în continuare este o discrepanță. Într-adevăr, înainte, era mult mai accentuată.

La fotbal da, era discrepanța asta, dar la șah de ce nu ar juca o fată?

Spre deosebire de sporturile fizice, unde, într-adevăr, diferența este evidentă din motive biologice și fizice, la șah nu este. Nu contează testosteronul, forța, dar este ideea aceasta stereotipică. Pentru că foarte mult timp femeile au fost crescute să fie mame, gospodine, să fie în apropierea casei, să aibă grijă de copii, nu neapărat să aibă un loc de muncă. Înainte, șahul se juca în societate, afară, la întâlniri, printre aristocrați. Pe atunci, femeile nu erau atât de prezente în cercurile acestea.

O femeie la Campionatul Național masculin!

Bine, dar am depășit treaba asta...

Exact, am depășit și e foarte bine. Se observă o creștere semnificativă din punctul acesta de vedere. Drept dovadă, la Campionatul Național de Seniori urmează să înceapă și cu o femeie în concurs, cel mai bine cotată jucătoare din România. Este singura participantă în Campionatul Masculin.

Cine?

Irina Bulmaga, fosta sportiva CSU ASE timp de doi ani. Anul trecut a jucat chiar foarte bine la campionatul național masculin, cred că a ieșit undeva pe locul 4. Ea își dorește să devină Mare Maestru la masculin. Apropo de discrepanța aceasta, spre exemplu, jucătoarele mari maestre internaționale la feminin sunt considerate echivalentul unui maestru internațional la masculin. O treaptă mai jos. Sunt doar 30 de femei în lume care au reușit să obțină titlul de mare maestru la masculin.

Mai există meciuri între femei și bărbați?

Foarte puține organizate la nivel înalt. Ca să fie atractiv, ar trebui să joace cea mai bună de la feminin contra celui mai bun de la masculin. Nu ar fi atractiv să joace cea mai bună de la feminin contra locului 30 de la masculin.

La tenis a jucat Serena Williams cu un bărbat, dar tot așa, nu era printre primii...

Da, s-a întâmplat și la noi anul acesta ca Ju Wenjun, campioana mondială, să participe la un turneu cu 10 dintre cei mai buni jucători ai lumii. A fost un adevărat spectacol. L-a învins pe Alireza Firouzja, cel mai tânăr jucător din istorie care a depășit bariera de 2800 ELO, și a remizat cu Ian Nepomniachtchi, challengerul la titlul mondial, și cu Ding Liren, actualul campion mondial. Chiar încercăm să promovăm dezvoltarea șahului feminin, am început să organizăm și un circuit de turnee destinate femeilor...

Noi fiind?

Noi fiind CSU ASE în colaborare cu Federația Română de Șah și cu European Chess Union. Am început anul trecut. Culmea, a fost o ediție mai degrabă pentru auxiliarul șahului, noi avem și arbitri de șah, avem și organizatori specializați în competiții. Erau două sportive care mai aveau nevoie de un turneu ce oferea posibilitatea obținerii de norme internaționale, ca să obțină titlul de arbitru internațional, devenind primele arbitre internaționale ale României în momentul acesta.

Cine sunt?

Luminița Cosma și Iulia Ionică. Prima este sportiva noastră, la CSU ASE, iar Iulia Ionică este absolventă de ASE. Ele mai aveau nevoie de un turneu ca să își îndeplinească ultima normă de Arbitru Internațional. Le-am spus: ok, dacă aveți nevoie de un turneu, haideți să organizăm unul și să îl facem frumos. Am zis să fie un turneu sută la sută feminin, „Queens Chess Festival”. Am decis să îl facem exclusiv feminin din toate punctele de vedere, deși puteam să chemăm și bărbați, și asta ne-ar fi ușurat munca.

De ce?

Pentru că nu prea există așa ceva. Am vrut să arătăm că este frumos șahul feminin, să arătăm că are ce să ofere, că este spectaculos, să le încurajăm pe fete să continue pe drumul acesta, pentru că, așa cum spuneam, e dificil să încurajezi o fată care poate are alte înclinații să se dedice sută la sută unui sport de performanță cum este șahul, care nici nu oferă câștiguri financiare extraordinare, spre deosebire de nivelul lor în alte discipline. Adică, dacă ești Top 50 feminin la șah, câștigi ok, ca și femeie, dar nu faci o avere din chestia asta, este pur și simplu un salariu normal, comparativ dacă ai fi Top 50 în IT, sau Top 50 în Management.

„Am plâns când am luat doar bronzul”

Ai fost campioană națională cu echipa?

Da, am fost căpitanul echipei, de două ori campioane naționale și o dată bronz. Anul acesta a fost cel mai trist, când am ieșit pe 3, am plâns ca și căpitan în sală, a fost o situație în care a intervenit abia al 4-lea criteriu de departajare.

Locul 3 nu e bun?

Este, dar am vrut mai mult. Ne-am luat revanșa în schimb la campionatele de șah rapid și blitz. Am luat două medalii de aur, la fel ca și anul trecut, două din două.

Deci se joacă și pe echipe...

Jucăm și pe echipe și avem multe discuții. Fiind un sport individual, fiecare trage pentru el. Se întâmplă, și inclusiv noi am trăit-o pe pielea noastră, să aducem jucători considerați extrem de buni, dar care nu formau o echipă, juca fiecare pentru el. Atunci când joci pentru tine e diferit față de atunci când joci pentru echipă. Spre deosebire de sporturile de echipă - și un lucru pe care îl spun părinților în general – este că șahul este un sport individual în care tu ai o confruntare directă. Sunt foarte puține astfel de sporturi care sunt și individuale și care presupun și o confruntare directă. La fitness-culturism, de exemplu, avem un juriu care decide cine e mai bun. Poți spune că este ceva subiectiv. La șah, nu poți. Aici sunt deciziile pe care le iei tu versus deciziile pe care le ia adversarul. Dacă deciziile tale sunt bune, laudele îți revin doar ție, pentru că doar tu ai făcut chestia asta. Dacă mutările sunt slabe, vina este din nou numai a ta. Nu poți să zici: eu am jucat bine, dar colegul de echipă nu mi-a pasat. E genul de sport care te învață că ești tu și doar tu și că ești răspunzător pentru deciziile pe care le iei.

Tu cum ai continuat cu șahul? Mi-ai spus cum ai început.

Am început să joc la școală, s-a făcut un concurs și, la acel concurs, deși începusem de foarte puțin timp, cred că de o lună, am luat locul 2 la fete. Și atunci a început să îmi placă. Deci a fost dragoste la prima victorie. Ulterior, am început să merg la concursuri și pe plan național. În primul rând, mi-a plăcut jocul foarte mult, mi-a plăcut foarte mult și comunitatea, am legat niște prietenii foarte strânse la șah și, culmea, când era să mă las cum face toată lumea, după liceu, când am început facultatea și viața de adult și nu mai aveam timp, a apărut CSU ASE, care a venit și a spus că ei vor să facă performanță, că vor să construiască și m-au atras în echipă. Chiar cred că am fost primul jucător legitimat din toate secțiile. De la CSU ASE, secția de șah a fost prima, iar eu am fost primul sportiv care s-a legitimat.

Când ai timp să faci și PR, să organizezi și turnee, să-i înveți și pe copii să joace șah, să faci și masterul? Când începe o zi pentru tine și când se termină?

Începe de la 8 dimineața și se termină seara, mai ales că de curând sunt și marketing manager la Federația Română de Șah. În principiu, ziua începe la 8, mă duc la birou, fac lucrurile de PR, de marketing, cam până pe la ora patru, și la CSU ASE, și la Federație, facem tot ce înseamnă parte de organizat și promovat turnee. În general, între ora 16 și ora 20, am antrenamente, fie cu copiii, fie cu profesorii

3000 de cadre didactice formate să predea șah în școli!

Ești și antrenor!

Da... Avem și un program național, „Educație prin șah”, care urmărește formarea unor cadre didactice care să predea bazele șahului, ca materie opțională la școală. Avem acreditare în acest sens, deci este totul oficial. Am format până în prezent 3.000 de cadre didactice. Deci sunt inclusiv formator pentru cadrele didactice care urmează să predea șah în școli pentru copii.

Ești și comentator de șah...

Da, de acum doi ani sunt și comentator.

Ce obiective ai anul ăsta?

Anul acesta ne-am propus să continuăm popularizarea șahului feminin prin organizarea unui circuit de turnee, este vorba de trei turnee în loc de unul singur, tot internaționale. Pe 10 martie va fi primul, de șah rapid. Apoi îl vom organiza pe cel din august, care va fi de șah clasic, pentru obținerea de norme internaționale – ediția a doua pentru cel de anul trecut -, iar spre sfârșitul anului sperăm să organizăm un mare turneu de blitz. Toate sunt sută la sută feminine.