Reacția lui Nicolae Dică, fără victorie în patru meciuri la FC Voluntari

Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul șapte, dar Robert Popescu a reușit să restabilească egalitatea din penalty, în minutul 54. Cel care a reușit să aducă cele trei puncte pentru echipa lui Ivaylo Petev a fost fundașul Denil Maldonado, care a reușit să reia cu capul o minge centrată de Alexandru Mitriță.

După meci, antrenorul celor de la FC Voluntari, Nicolae Dică, a tras primele concluzii după ce echipa sa a pierdut și meciul de la Craiova. Astfel, ilfovenii au ajuns la patru meciuri fără victorie cu noul tehnician pe bancă.

În următoarea partidă, FC Voluntari va juca pe teren propriu împotriva celor de la FCSB, liderul autoritar din Superliga României.

Nicolae Dică: ”Nu trebuia să pierdem acest joc”

„Am văzut VAR-ul, că era televizorul lângă mine. Se vede că îl lovește cu antebrațul, dar așa a decis domnul arbitru. Când erau faulturi, nu au dat. Din păcate nu am reușit să scoatem nici măcar un punct după un joc bun, am avut un început de joc slab, dar am fost echipa care a dominat jocul, am pus presiune pe cei de la Craiova.

Consider că nu meritam să pierdem acest joc. Din păcate pentru noi, nu am reușit să acumulăm niciun punct astăzi. Sunt supărat că nu am reușit să marcăm mai multe goluri. Jucătorii au avut o atitudine bună, am avut o teamă la începutul jocului de cei de la Craiova. Eu spun că nu trebuia să pierdem acest joc.

Este un meci foarte important pentru mine (n.r. - cel cu FCSB), este clar că ne așteaptă un meci foarte greu, cea mai bună echipă din campionat. Trebuie să strângem rândurile și de mâine pregătim meciul cu ei”, a spus Nicolae Dică, la flash-interviu.

După această înfrângere, FC Voluntari rămâne pe locul 14, cu 27 de puncte, la cinci distanță de următoarea clasată, Dinamo București, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat.

Ilfovenii vor juca pe teren propriu cu FCSB, după care vor urma alte două partide dificile. Echipa lui Nicolae Dică se va deplasa pe terenul lui Sepsi OSK, după care va urma duelul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a urcat pe locul patru, cu 42 de puncte, la un singur punct în fața celor de la Farul Constanța. În ultimele trei partide din acest sezon, oltenii se vor duela cu Petrolul Ploiești (deplasare), Rapid București (acasă) și FCU Craiova (deplasare).