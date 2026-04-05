Spalletti a numit marea problemă a fotbalului italian după ce naționala a ratat calificarea la CM 2026

După teribila dezamăgire a Italiei, care nu va participa la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, Luciano Spalletti, antrenorul echipei Juventus, fost selecţioner al echipei naţionale, afirmă cu tărie că noul model al Seriei A împiedică tinerii talentaţi italieni să se afirme şi să se dezvolte, aceştia fiind sacrificaţi pe altarul afacerilor din fotbal şi al rezultatelor imediate, scrie news.ro.

„Desigur, îi cunosc pe jucători şi ştiu câtă dragoste şi pasiune pun în a-şi face treaba bine. De aceea, din punctul meu de vedere, sunt întristat de ceea ce s-a întâmplat. Poate că începând de mâine ne vom concentra cu toţii pe rezultatele propriilor noastre echipe, pentru că vom lăsa deoparte echipa naţională pentru o vreme.

Şi ar fi corect să ne întrebăm dacă, dincolo de loialităţile noastre, suntem cu adevărat interesaţi de dezvoltarea jucătorilor italieni, a acestor talente emergente, pentru că există şi alte elemente de luat în considerare. În prezent, există numeroşi proprietari străini în Italia şi ne bucurăm că investesc în fotbalul nostru.

Dar, dacă le cerem să formeze talente italiene pentru a construi o echipă naţională mai puternică, este logic ca aceştia să aibă şi alte priorităţi. Fie există o adevărată pasiune pentru echipa naţională şi vedem că oamenii gândesc, raţionează şi acţionează cu adevărat în acest fel, fie avem nevoie de reguli concrete pentru a impune acest lucru”, a spus Spalletti.

Acest nou eşec al naţionalei aruncă fotbalul italian într-o criză profundă. Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei, şi-a prezentat demisia joi. El ocupa această funcţie din octombrie 2018. I-a urmat exemplul şi Gianluigi Buffon, care a părăsit funcţia de director general. De asemenea, Gennaro Gattuso şi-a dat demisia.

Noul preşedinte al Federaţiei Italiene va fi cunoscut pe 22 iunie, după alegerea succesorului lui Gravina. Abia atunci Italia ar trebui să poată avea un nou antrenor.

Următoarele meciuri ale Nazionale sunt programate în iunie, cu două amicale împotriva unor adversari care urmează să fie stabiliţi.

Cristi Chivu rupe tăcerea după eșecul naționalei Italiei: „S-a creat un linșaj mediatic”

Antrenorul lui Inter a reacționat ferm sâmbătă în fața acuzațiilor presei, care a scos fotbaliștii milanezi țapi ispășitori pentru rezultatele slabe ale primei reprezentative.

„Asta trebuie să o explicați voi, eu văd, aud și ascult. După meciul cu Juve s-a creat un linșaj mediatic, mereu se întâmplă așa când vine vorba de Inter. Apoi, când sunt episoade în defavoarea lui Inter, nu se spune niciodată nimic. Noi acceptăm toate părerile. Istoric vorbind, cine este pe primul loc în clasament este cel mai urât.

Reprezentăm suporteri minunați și jucătorii încearcă să ofere ceva important, vina nu este a jucătorilor lui Inter. Este o mândrie pentru noi să avem jucători care reprezintă Italia, apoi meciurile se pot pierde sau câștiga, se încearcă mereu să se dea tot ce e mai bun”, a transmis Cristi Chivu.