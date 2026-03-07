„Tunarii” sunt lideri în clasament, cu un avans de șapte puncte față de Manchester City. În România, meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.

În timp Arsenal visează la primul titlu după 24 de ani și este considerată una dintre favoritele la câștigarea Champions League, conducerea pregătește deja planurile pentru mercato-ul din vară.

Potrivit The Telegraph, nu mai puțin de opt vedete ar putea fi vândute pentru a echilibra bugetul clubului, după ce londonezii au investit aproximativ 294 de milioane de euro în transferuri în vara lui 2025.

Odegaard, Martinelli și Kai Haverz sunt pe „lista neagră”

Cel mai surprinzător nume este căpitanul Martin Odegaard. Mijlocașul norvegian va intra în ultimii doi ani de contract, iar Arsenal ia în calcul varianta unei vânzări pentru o sumă importantă.

Într-o situație similară se află și neamțul Kai Havertz, dar și fundașul Ben White, transferat în 2021 pentru aproximativ 58 de milioane de euro.

În atac, trei jucători ar putea fi sacrificați: Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus și Leandro Trossard. Belgianul, ajuns la 31 de ani, este considerat principalul candidat la plecare.

Pe lista posibililor plecați apar și doi tineri de mare perspectivă. Este vorba de Ethan Nwaneri, împrumutat la Marseille, dar și Myles Lewis-Skelly. Ambii au contracte până în 2030.

Pentru Arsenal urmează deplasarea la Mansfield din Cupa Angliei. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 7 martie, nu mai devreme de ora 14:15, în direct pe VOYO.