• Colegiul „Școala Națională de Gaz” - Liceul de Artă 5-1

La capătul unui turneu intens, cu meciuri spectaculoase și un deznodământ decis la loviturile de departajare, Liceul Teoretic „Constantin Noica” a câștigat turneul local și a devenit campioana județului Sibiu, respectiv a doua echipă calificată în Final Four-ul Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Liceul Teoretic „Constantin Noica” - Colegiul Național „Octavian Goga” 0-0, 6-5 după loviturile de departajare

Prin această victorie, Liceul Teoretic „Constantin Noica” obține trofeul turneului de la Sibiu și calificarea în Final Four-ul Ligii Liceelor Playerfy 2026.

Premii individuale

• Golgheterul turneului: Matei Dascalu, Colegiul Național „Octavian Goga”

• Cel mai bun jucător: Adrian Bobanga, Liceul Teoretic „Constantin Noica”

• Cel mai bun portar: Lucas Pitariu, Liceul Teoretic „Constantin Noica”

• Cel mai bun antrenor: Daniel Banciu, Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”

Liga continuă: urmează Constanța, București și Final Four-ul de la Sala Dinamo

Turneul de la Sibiu confirmă încă o dată nivelul ridicat de implicare, energie și competitivitate al ediției 2026, într-un proiect care aduce împreună sportul, comunitatea și experiența digitală oferită prin Playerfy App.

După primele două turnee din Faza 2, desfășurate la Giurgiu și Sibiu, competiția continuă cu:

• Constanța - 17 aprilie 2026

• București - 27-30 aprilie 2026

• Final Four - 5 mai 2026, Sala Dinamo

La București, cele 16 licee calificate vor participa la cel mai mare turneu al sezonului, cu cel mai mare potențial de public, atmosferă și expunere media, înainte ca echipele câștigătoare să se întâlnească în Final Four pentru desemnarea campioanei naționale.

Liga Liceelor Playerfy 2026 este organizată de Federația Română de Fotbal și Asociația EDIT, în parteneriat cu Playerfy App, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

Partenerii media ai proiectului sunt VOYO și PRO TV, iar sponsorii ediției 2026 sunt Decathlon, Motorola, Bucovina, Kapital și SIXT Always YES.

Faza locala in judetul Sibiu a fost organizata cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu si al AJOFM Sibiu

