"Mulțumesc, Arsenal!". Mesajul dureros postat de Cătălin Cîrjan după despărțirea de "tunari"

Mijlocașul român, care a ajuns la Arsenal în 2019 și a petrecut ultimul sezon împrumutat la Rapid, nu a reușit să se impună sub comanda antrenorului italian Cristiano Bergodi și a fost trecut repede pe banca de rezerve. Cu doar 19 meciuri jucate și o singură pasă decisivă, conducerea Rapidului a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv.

Arsenal a întocmit o listă cu 22 de jucători cărora nu le vor fi prelungite contractele, iar Cătălin Cîrjan este unul dintre numele menționate.

Cătălin Cîrjan: "Mulțumesc, Arsenal!"

După anunțul despărțirii de Arsenal, Cătălin Cîrjan a postat un mesaj de adio pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat recunoștința față de clubul londonez și speranța pentru un nou început:

"Mulțumesc, Arsenal! M-am alăturat clubului sub calitate de copil și am plecat bărbat! Am trăit cele mai frumoase amintiri, dar am trecut și prin situații foarte dificile, cum ar fi accidentările. Am căzut, dar m-am ridicat mereu cu capul sus, mai bun și mai puternic, însă nu aș fi reușit toate acestea fără ajutorul și sprijinul staff-ului și al jucătorilor. Am fost atât de norocos să pot juca și să învăț de la unii dintre cei mai buni jucători și antrenori din lume. Acum este timpul să merg mai departe și să încep un nou capitol în cariera mea!", a fost mesajul postat de Cătălin Cîrjan, într-o postare pe contul său oficial de Instagram.

La scurt timp de la anunț, comentariile și laudele din partea coechipierilor și foștilor colegi au început să apară.

David Luiz, Michal Rosiak, Ethan Nwaneri, Nathan Butler-Oyedeji, Joel López și Teyah Goldie sunt doar puține nume din "anturajul" tunarilor care i-au urat mult succes tânărului mijlocaș. VEZI GALERIA FOTO