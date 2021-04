BREAKING NEWS | Presedintele UEFA arunca bomba! "Daca joaca in Superliga, nu vor mai putea sa joace la echipele nationale!"

Vestea noii competitii a facut inconjurul lumii, starnind reactii dure din partea fanilor sau a unor oameni de fotbal.

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a anuntat, in urma cu doar cateva minute pe pagina sa de Twitter, ca presedintele UEFA a confirmat zvonurile potrivit carora fotbalistii care vor evolua in cadrul Superligii nu vor mai putea fi convocati la echipele nationale. Astfel, ei nu vor mai lua parte la Campionatele Europene si Mondiale.

"Aceasta Superliga este doar o chestiune legata de bani. O propunere oribila, un proiect fara sens. Jucatorii echipelor din Sueprliga nu vor juca la Campionatul European si nici la Cupa Mondiala. Nu vor avea voie sa joace pentru echipele nationale.

Cel mai iubit sport din lume se bazeaza pe o competitie deschisa, pe integritate, pe merit sportiv si nu vom permite niciodata ca aceste valori sa se schimbe. Aceasta idee este ca o jignire fata de iubitorii fotbalului si fata de societatea noastra. Nu trebuie sa-i lasam sa ia bucuria fotbalului de la noi", a fost mesajul lui Aleksander Ceferin.

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. ???????????? #SuperLeague