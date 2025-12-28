Chelsea - Aston Villa, duel contând pentru etapa a 18-a din Premier League, transmis în exclusivitate de către VOYO, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-2.

Ciprian Marica a arătat greșeala făcută de Aston Villa cu Chelsea

Gazdele au deschis scorul însă, în minutul 37, prin Joao Pedro, care a deviat involuntar o centrare venită din corner de la Reece James.

Portarul Emiliano Martinez nu a avut nicio șansă să iasă către balon, fiind încurcat de londonezi. Ciprian Marica, fost atacant al naționalei, a explicat, la emisiunea „Play On Sport”, că arbitrajul nu era atât de permisiv cu jucătorii de câmp până de curând.

Prin urmare, defensiva lui Unai Emery a ales greșit să se apere zonal, în loc să țină marcaj om la om și, automat, să îl protejeze și pe Emiliano Martinez. Marica a subliniat că echipele care știu să se adapteze cel mai rapid la schimbările din arbitraj sunt cele care au cel mai mult de câștigat.

Ciprian Marica: „Nu mai vede nimic portarul”

„Nu e nimeni să îl protejeze pe Emiliano Martinez pentru că se apără în zonă. De acord că acest mod de a te apăra lasă portarul descoperit.

Aici este o discuție! Sunt câteva lucruri noi în fotbal. Faptul că nu îi mai dai voie portarului, nu îi mai dai libertate, și pot jucătorii adverși să stea lângă el pur și simplu.

Nu îl lasă să iasă și atunci orice minge aruncată acolo, chiar și la o deviere mică, intră mingea în poartă. Nu mai vede nimic portarul, nu mai poate să iasă.

Lucrul respectiv nu se întâmpla până acum. Acesta este un lucru nou! Sunt câteva lucruri noi în fotbal, iar cine fură startul și speculează aceste faze fixe la maximum are și câștig de cauză”, a explicat Ciprian Marica, la emisiunea „Play On Sport”, transmisă exclusiv pe VOYO.



Aston Villa s-a impus în cele din urmă, grație dublei semnate de către Ollie Watkins în minutele 63 și 84.

