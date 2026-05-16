Manchester City a cucerit Cupa Angliei la fotbal, după ce a învins-o pe Chelsea cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă, în finala disputată pe Stadionul Wembley din Londra.Unicul gol al partidei a fost reuşit de ghanezul Antoine Semenyo (72), cu călcâiul.

City a obţinut al doilea său trofeu din acest sezon, după Cupa Ligii engleze, în martie, în dauna lui Arsenal. Acesta a fost al 20-lea trofeu al antrenorului Pep Guardiola la City. Tehnicianul catalan a ajuns la 41 de trofee în cariera sa.Chelsea va rata astfel cupele europene, după ce în Premier League ocupă locul 9.Manchester City a câştigat Cupa Angliei pentru a opta oară.

Echipa ''Sky Blues'' rămâne şi în cursa pentru titlu în Premier League, chiar dacă şansele sunt mici cu două etape înainte de final, fiind la două puncte de liderul Arsenal.

Pe Wembley, în faţa a 83.337 de spectatori, au evoluat echipele:

Chelsea: Robert Sanchez - Wesley Fofana, Colwill, Hato - Gusto, Reece James (Liam Delap, 83), Moises Caicedo, Cucurella (Pedro Neto, 74) - Cole Palmer, Enzo Fernandez - Joao Pedro (Garnacho, 86).Manchester City: Trafford - Matheus Nunes, Husanov, Guehi, Nico O'Reilly - Rodri (Kovacic, 65), Bernardo Silva, Marmoush (Cherki, 46) - Semenyo, Haaland, Doku.