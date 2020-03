Chelsea incearca inca un super transfer! Cine e fotbalistul de 50 de milioane de euro dorit de Lampard

Londonezii vor sa se intareasca in vara.

Chelsea e interesata de Alex Telles, fundasul lateral al lui Porto, anunta The Sun. Englezii vor sa il aduca pe fotbalist pentru a-l inlocui pe Marcos Alonso, jucator care ar putea ajunge la Inter Milano.

Fotbalistul lui Porto are o clauza de 50 de milioane de euro. Acesta mai are contract cu formatia portugheza pana in vara anului 2021 si refuza sa isi prelungeasca intelegerea. Ajax si Leicester mai sunt interesate de fundas. Scouterii lui Leicester au fost deja in Portugalia pentru a-l monitoriza pe Telles.

27 de ani are fotbalistul brazilian. Acesta a jucat in 22 de meciuri din acest sezon din campionatul Portugaliei si a reusit 8 goluri si 5 pase decisive.



Chelsea alex telles