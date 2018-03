Cel mai absurd cartonas rosu din istorie s-a acordat intr-un meci disputat ieri! Un fost fotbalist al lui Arsenal, eliminat pentru ca si-a spus numele :))

Watt evolueaza acum pentru Hemel FC, dintr-o liga inferioara din Anglia. Dupa ce s-a despartit de Arsenal, in 2013, el a mai jucat la Colchester United, Kerala Blasters (India0, Crawle Town si Billericay Town.

Ieri, Sanchez Watt a vazut cartonasul rosu in meciul dintre Hemel Hempstead FC si East Thurrock.

Fotbalistul a lovit o minge dupa fluierul arbitrului, iar acesta i-a dat primul galben. Arbitrul l-a intrebat apoi cum il cheama, iar jucatorul a spus "Watt".

Arbitrul a inteles, insa, "What?" si a intrebat inca o data. Fotbalistul a spus din nou, dar centralul a crezut ca acesta rade de el.

Dupa ce a repetat intrebarea de 3 ori si a primit acelasi raspuns, arbitrul i-a aratat lui Sanchez Watt al doilea cartonas galben!

Norocul lui Sanchez Watt a fost, insa, ca un coechipier a intervenit si i-a explicat arbitrului neintelegerea, facandu-l sa se razgandeasca.

Watt a marcat pana la urma pentru echipa sa, care s-a impus cu 2-0.

