Primul jucator care a explodat la adresa lui Emery, dupa infrangerea in fata Realului: "Nu poti sa castigi cand joci inapoi"

PSG a fost eliminata pentru al doilea an consecutiv din optimile UEFA Champions League. Parizienii au cedat cu 2-5 la general in fata Realului.

PSG a investit 400 de milioane de euro pe doar doi jucatori in vara, dar nu a reusit sa treaca de optimile UEFA Champions League. Real Madrid, castigatoarea ultimelor doua trofee ale Ligii, s-a impus in dubla mansa cu 5-2 la general.

La final, internationalul german Julian Draxler a fost primul care l-a criticat pe Unai Emery, antrenorul spaniol al echipei.

Draxler a fost introdus pe teren in minutul 71, in locul lui Edinson Cavani, la scorul de 1-1.

"A fost neplacut. Nu stiu ce s-a intamplat, am fost surprins si suparat", a spus Draxler pentru ZDF.

"Am reusit sa egalam, dar apoi nu am schimbat nimic. Am simtit ca trebuie sa presam mai mult si sa jucam mai ofensiv. Am pierdut si un om, dar chiar si asa, aveam tot stadionul in spate. Jucatorii Realului au fost increzatori si nu au simtit presiunea", a adaugat el.

Draxler s-a declarat nemultumit de faptul ca Emery le-a cerut jucatorilor sa joace in spate.

"Am jucat multe mingi inapoi si nu poti sa marchezi atunci cand faci asta. Trebuie sa pui presiune pe Real Madrid, mai ales cand pleci de la 1-3, nu sa pasezi in fata si-n spate si sa speri ca se va intampla ceva.

Trebuia sa presionam din primul minut. Nu am facut asta si am meritat sa fim eliminati", a mai spus Draxler.

Julian Draxler a fost poate cel mai afectat jucator al lui PSG dupa sosirile lui Neymar si Mbappe. El si-a pierdut postul de titular si a jucat tot mai putin.

"In vara s-au cheltuit 400 de milioane de euro si toata lumea a spus ca lucrurile se vor schimba, dar am fost din nou eliminati. Eu sunt convins ca echipa are multe de aratat, dar in astfel de meciuri vezi ce iti lipseste", a conchis acesta.