"FC Dinamo Faliment. Ce e de facut?" Florin Caramavrov scrie despre situatia in care a ajuns Dinamo

Dinamo a intrat in faliment din punct de vedere al rezultatelor in acest sezon, dar si din punct de vedere al strategiei generale. Se bate pentru salvarea de la retrogradare si a iesit din Cupa, aseara, dupa esecul cu 1-0 de la Craiova.

Se spune despre Negoita ca a salvat-o pe Dinamo de la disparitie. A bagat-o in insolventa, a scos-o in conditii neclare, existand acum un proces pe rol in acest sens, dar a tinut-o in viata. A fost insa o viata amarata, la limita subzistentei.

Sa o luam pe rand:

1) Nota 4 la Stabilitate. Negoita a actionat haotic, lotul s-a schimbat radical aproape la fiecare pauza competitionala, si iarna, si vara. Au fost lasati sa plece destul de usor si pe bani putini jucatori care incepeau sa simta precum „câinii rosii” de altadata.

in plus, antrenorii au fost schimbati mai mereu la câteva luni dupa ce, se spunea, incepusera un proiect de durata! Multescu, Stoican, Teja, iarasi Stoican, Rednic, Andone, Contra, Miriuta, in nici 5 ani, reprezinta o lista prea lunga pentru numai 5 ani, de când proprietarul de hoteluri a preluat echipa.

Bratu e al 9-lea antrenor adus din martie 2013 pâna in martie 2018, adica, in medie, cam doi tehnicieni pe sezon, ceea ce e enorm pentru un club care se respecta.

