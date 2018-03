Anuntul soc facut de fotbalistul pe care Guardiola a oferit 70 de milioane de euro in iarna: "Ma retrag!" Ce s-a intamplat cu Mahrez?

In aceasta dimineata, fanii lui Riyad Mahrez au fost socati de vestea pe care mijlocasul de Leichester City le-a dat-o.

Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

"Dupa ultima consultatie cu mai multi medici, am decis sa stau departe de fotbal. Pentru ca timpul meu ca fotbalist profesionist a ajuns la final, as dori sa spun cateva cuvinte. Vreau sa multumesc tuturor pentru generozitatea si suportul pe care mi l-ati aratat in acest minunat oras, veti fi mereu in inima mea", a scris Mahrez in aceasta dimineata pe Facebook.

Riyad Mahrez, mijlocasul de 27 de ani al lui Leicester City a suprins in aceasta dimineata. Fostul campion al Angliei a transmis prin intermediul unui mesaj misterior postat pe pagina sa oficiala de Facebook ca va agata ghetele in cui.

Fotbalistul a primit mii de distribuiri, dar si mesaje pline de regrete si de intrebari la mesajul postat pe retelele sociale. De asemenea, fanii i-au oferit incurajari precum "vei fi bine si te vei intoarce" sau "esti cel mai bun din echipa, nu te retrage".

Pana la aceasta ora nu a mai aparut nicio infomatie oficiala despre starea de sanatate a jucatorului. Presa banuieste ca un hacker ar fi putut sparge contul de Facebook al acestuia pentru a starni controverse. Anuntul misterios vine ca o contradictie la faptul cael a jucat cu 3 zile inainte cu Bournemouth si marcat un gol.