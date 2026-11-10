VIDEO EXCLUSIV Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028!

Un român, ales în echipa preliminariilor EURO 2028! Handbal
SPORT.RO
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Naționala a pierdut cele două meciuri din această lună, dar tricolorul Andrei Buzle de la Dinamo a impresionat în ambele partide.

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Echipa Nationala de HandbalEHF EURO 2028Andrei BuzleDinamocs dinamo bucuresti
Din articol

Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28 (19-16), duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.

Anterior, tricolorii pierduseră și cu Franța, 27-34 în deplasare, meci transmis de VOYO.

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Andrei Buzle, cel mai bun inter stânga

Totuși, un handbalist român a impresionat în ambele partide:

”Andrei Buzle este cel mai bun inter stânga din startul calificărilor pentru Campionatul European de handbal 🔥

10 goluri vs. Franța

11 goluri vs. Polonia

Bravo, Andrei! 💥”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Cum se califică naționala României la Campionatul European

Antrenorul principal al echipei naţionale de handbal masculin, Sandu Iacob, speră ca ultimul gol înscris de România în meciul reprezentativa Poloniei să conteze în calculele pentru calificarea în Campionatul European - EHF EURO 2028.

"Ne-am dorit mult, am obţinut puţin, din păcate. Am întâlnit un adversar rutinat, care a ştiut să gestioneze mai ales începutul de joc. Am avut o primă repriză cu 19 goluri primite, mult prea mult pentru a putea emite pretenţii. (...)

E o diferenţă de două goluri pe care am obţinut-o în ultimele secunde şi, cine ştie, golul acesta poate fi decisiv în calificarea pe care ne-o dorim la Campionatul European. (...)

Dacă ne dorim să ne jucăm şansa până la capăt, avem de câştigat meciurile cu Letonia, în dublă manşă, după care să obţinem maxim din meciul cu Franţa şi să obţinem puncte în Polonia", a declarat, la finalul partidei cu Polonia, antrenorul principal al echipei naţionale de handbal, Sandu Iacob.

Franţa ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Polonia, 4 puncte, România, 0 puncte, Letonia, 0 puncte.

România va juca următorul său meci pe 10 sau 11 martie 2027, în deplasare, cu Letonia.

În total, 20 de echipe se vor califica la turneul final, primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

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