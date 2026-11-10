Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28 (19-16), duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.

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Cum se califică naționala României la Campionatul European

Antrenorul principal al echipei naţionale de handbal masculin, Sandu Iacob, speră ca ultimul gol înscris de România în meciul reprezentativa Poloniei să conteze în calculele pentru calificarea în Campionatul European - EHF EURO 2028.

"Ne-am dorit mult, am obţinut puţin, din păcate. Am întâlnit un adversar rutinat, care a ştiut să gestioneze mai ales începutul de joc. Am avut o primă repriză cu 19 goluri primite, mult prea mult pentru a putea emite pretenţii. (...)

E o diferenţă de două goluri pe care am obţinut-o în ultimele secunde şi, cine ştie, golul acesta poate fi decisiv în calificarea pe care ne-o dorim la Campionatul European. (...)

Dacă ne dorim să ne jucăm şansa până la capăt, avem de câştigat meciurile cu Letonia, în dublă manşă, după care să obţinem maxim din meciul cu Franţa şi să obţinem puncte în Polonia", a declarat, la finalul partidei cu Polonia, antrenorul principal al echipei naţionale de handbal, Sandu Iacob.

Franţa ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Polonia, 4 puncte, România, 0 puncte, Letonia, 0 puncte.

România va juca următorul său meci pe 10 sau 11 martie 2027, în deplasare, cu Letonia.

În total, 20 de echipe se vor califica la turneul final, primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.