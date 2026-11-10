Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028

Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028 Nationala
SPORT.RO
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Obiectivul lui Gică Hagi este calificarea la EURO 2028.

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După ratarea calificării la Campionatul Mondial, Gică Hagi a fost instalat la cârma primei reprezentative. În ciuda așteptărilor ridicate, echipa națională a dezamăgit în debutul campaniei de UEFA Nations League, înregistrând patru înfrângeri din tot atâtea partide.

România, șanse minime de calificare la EURO 2028

În cazul unei clasări bune în Grupa B din UEFA Nations League, România avea șansa inclusiv să urce în urna a 2-a valorică pentru tragerea la sorți a turneului final.

Din nefericire, în urma celor patru înfrângeri, echipa națională nu mai are nicio șansă să avanseze, astfel că va trebui să se mulțumească cu prezența în urna a 3-a valorică.

În consecință, Gică Hagi va întâlni două echipe, cel puțin pe hârtie, mai bine cotate în preliminariile turneului final din Regatul Unit. Specialiștii au făcut toate calculele, iar șansele nu sunt de partea „tricolorilor”.

Mai exact, experții de la Football Meets Data au făcut mii de simulări, iar concluzia a fost una clară: România - șanse de 14,8% de calificare la Campionatul European din 2028. Până la momentul preliminariilor, echipa națională va disputa alte două meciuri oficiale, cu Polonia și Bosnia în UEFA Nations League.

Lista convocărilor lui Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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