Specialiștii au decis! Ce șanse de calificare are România la EURO 2028

După ratarea calificării la Campionatul Mondial, Gică Hagi a fost instalat la cârma primei reprezentative. În ciuda așteptărilor ridicate, echipa națională a dezamăgit în debutul campaniei de UEFA Nations League, înregistrând patru înfrângeri din tot atâtea partide.

România, șanse minime de calificare la EURO 2028

În cazul unei clasări bune în Grupa B din UEFA Nations League, România avea șansa inclusiv să urce în urna a 2-a valorică pentru tragerea la sorți a turneului final.

Din nefericire, în urma celor patru înfrângeri, echipa națională nu mai are nicio șansă să avanseze, astfel că va trebui să se mulțumească cu prezența în urna a 3-a valorică.

În consecință, Gică Hagi va întâlni două echipe, cel puțin pe hârtie, mai bine cotate în preliminariile turneului final din Regatul Unit. Specialiștii au făcut toate calculele, iar șansele nu sunt de partea „tricolorilor”.

Mai exact, experții de la Football Meets Data au făcut mii de simulări, iar concluzia a fost una clară: România - șanse de 14,8% de calificare la Campionatul European din 2028. Până la momentul preliminariilor, echipa națională va disputa alte două meciuri oficiale, cu Polonia și Bosnia în UEFA Nations League.