Divock Origi este unul dintre cei mai simpatizați jucători din ultimul deceniu. Atacantul cu 32 de selecții și trei goluri în naționala Belgiei s-a retras în vara lui 2026, iar viața sa a cunoscut o turnură deosebită.

S-a lăsat de fotbal de la AC Milan și a decis să studieze la Harvard!

După o carieră în care a fost legitimat la Genk, Lille, Liverpool, Wolfsburg, Nottingham Forrest și AC Milan, Divock Origi a hotărât să agațe ghetele în cui la finalul sezonului precedent.

De obicei, fotbaliștii retrași doresc să rămâne în fenomen, fie ca antrenori, fie ca oameni în funcții de conducere. Ei bine, atacantul belgian a decis să o ia pe alt drum.

La 31 de ani, Origi a decis să o ia de la capăt. După golurile memorabile marcate în tricoul lui Liverpool, cel din remontada cu Barcelona fiind încă prezent în amintirea fanilor, belgianul a hotărât să studieze la Harvard.

Mai exact, Divock Origi s-a înscris la „Crossover Into Business”, în cadrul prestigioasei universități Harvard Business School din Statele Unite ale Americii. Cursul de formare avansată durează preț de șase luni, fiind conceput să ghideze sportivii după retragere.