David Beckham vrea să cumpere Manchester United pentru 10 miliarde euro!

David Beckham vrea să cumpere Manchester United pentru 10 miliarde euro! Premier League
SPORT.RO
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David Beckham, plan grandios.

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David Beckham se gândește să cumpere Manchester United! Nu de unul singur, pentru că formația din Premier League este evaluată la peste 10 miliarde de euro, ci cu ajutorul unui consorțiu, implicați urmând să fie mai mulți oameni de afaceri.

Decizia ar veni, se pare, conform unor informații publicate de presa din Anglia, din dorința fostului mare mijlocaș de a aduce din nou perioada de glorie pe ”Old Trafford”, pierdută de foarte mulți ani.

David Beckham, interesat să cumpere Manchester United

Beckham ar putea face o propunere, alături de respectivul consorțiu, către familia Glazer, care deține Manchester United de foarte mulți ani. Referitor la implicarea fostului fotbalist, este de acord cu venirea și cu, în sine, posibilitatea materializării tranzacției chiar și Paul Scholes!

După 10 etape în Premier League, ”diavolii roșii” au doar opt puncte și se află pe locul 18. Duminică seara, în direct pe VOYO SPORT 1, United a remizat pe teren propriu, scor 4-4 cu Aston Villa.

Pare un nou sezon cu eșec pentru clubul de pe ”Old Trafford”, motiv pentru care se ia în calcul, și mai mult, posibilitatea să fie vândut și să ajungă, de ce nu, pe mâna lui David Beckahm.

David Beckham ar cumpăra Manchester United, dar a căpătat experiență la Inter Miami

După înființarea Inter Miami în 2018, a extins vizibilitatea MLS-ului prin contracte de televizare în valoare de sute de milioane de dolari și a promovat campionatul american ca o variantă tentantă pentru starurile europene care doreau să agațe ghetele în cui sau erau în căutarea unei noi provocări.

La fel este și cazul lui Messi, care a declarat că preferă un campionat mai puțin competitiv. Odată cu venirea argentinianului, valoarea clubului ar urma să crească de la 600 de milioane de dolari, la 1 miliard.

Astfel, și din acest motiv este văzută cu ochi buni posibilitatea ca David Beckham să se asocieze cu un consorțiu puternic din punct de vedere financiar și să se implice la Manchester United.

Clasamente oferite de Sofascore

VIDEO Rezumat United - Aston Villa 4-4 | Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

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