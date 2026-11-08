LIVE VIDEO Manchester United - Aston Villa, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Echipa lui Michael Carrick vizează a doua victorie în Premier League

Manchester United - Aston Villa, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30! Echipa lui Michael Carrick vizează a doua victorie în Premier League Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

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Manchester UnitedPremier LeagueAston Villa
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Partida Manchester United - Aston Villa, din runda a 10-a din Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester United - Aston Villa, LIVE pe VOYO SPORT 1, de la 18:30

Manchester United are o singură victorie în Premier League în acest sezon, cea cu Ipswich, scor 5-2, din etapa a doua, și vine după înfrângerea 0-2 cu Chelsea din etapa trecut.

„Diavolii roșii” se află pe locul 18 în Premier League și au șapte puncte, dar sunt pe o pantă ascendentă după victoria fabuloasă din Champions League, scor 3-2, cu AS Roma.

De cealaltă parte, Aston Villa vine după insuccesul clar de pe terenul Barcelonei din Champions League, scor 0-3, dar și după remiza 1-1 din Premier League cu Fulham. Echipa lui Unai Emery se află pe locul 12 și are 12 puncte după nouă meciuri.

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Ce le-a spus Michael Carrick fanilor lui Manchester United

Găsirea drumului către un succes durabil ''necesită timp'', dar nu este ''imposibilă'', a declarat vineri antrenorul echipei de fotbal Manchester United, Michael Carrick, aflat sub o presiune considerabilă în urma unui început slab de sezon, scrie AFP.

În perioada în care a fost jucător, fostul mijlocaş a trăit "epoca de aur" a clubului englez sub comanda lui Alex Ferguson, cel care a fost legendarul antrenor al lui United timp de aproape trei decenii (1986-2013).

În prezent, Carrick luptă pentru a-şi păstra postul la cârma "diavolilor roşii", care ocupă locul 17 în Premier League, având o singură victorie în palmares în actuala ediţie a campionatului înaintea meciului de duminică, de pe teren propriu, împotriva celor de la Aston Villa.

"Nu este imposibil - orice este posibil", a răspuns el, întrebat de un jurnalist în cadrul unei conferinţe de presă dacă este "imposibil" ca actualul lot să revină la acele vremuri glorioase.

"Având în vedere istoria noastră recentă şi obiectivele pe care ni le-am propus, acest lucru nu se va întâmpla peste noapte sau printr-o simplă pocnitură din degete. Succesul necesită timp", a adăugat antrenorul în vârstă de 45 de ani. "Nu ne convine că avem nevoie de acest timp, dar este necesară o anumită perioadă pentru a construi", a adăugat Carrick.

Michael Carrick a fost numit în funcţie în ianuarie 2026, succedându-i lui Ruben Amorim. Rolul său iniţial, de interimar, s-a transformat într-un contract pe termen lung, după o jumătate de sezon reuşită, în care echipa a încheiat pe locul al treilea în campionat.

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