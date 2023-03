Revenit recent după o suspendare de trei etape ca urmare a unui cartonaș roșu văzut în meciul cu Crystal Palace (2-1), din 4 februarie, Casemiro a fost eliminat din nou.

În minutul 32 al meciului de astăzi cu Southampton, Casemiro a comis un fault dur asupra lui Carlos Alcaraz, în apropiera propriului careu. Brazilianul s-a dus cu talpa direct pe tibia adversarului, în tentativa de a deposeda, iar arbitrul Anthony Tayor i-a arătat inițial cartonașul galben.

Centralul a mers ulterior la monitorul VAR și a schimbat decizia: roșu direct pentru Casemiro, iar Manchester United obligată să joace în inferioritate numerică timp de mai bine de o repriză.

Având în vedere că este al doilea cartonaș roșu direct văzut în acest sezon, Casemiro va fi suspendat acum nu mai puțin de patru etape, conform Mirror. Brazilianul va rata meciurile cu Newcastle, Brentford, Everton și Nottingham Forest, care se joacă în prima jumătate a lunii aprilie.

De-a lungul carierei, Casemiro a fost eliminat direct în doar două ocazii - în ambele la Manchester United, în ultima lună și jumătate. La Real Madrid, în 336 de meciuri, brazilianul a văzut cartonașul roșu tot în două rânduri, însă niciodată direct.

Potrivit Opta, Casemiro a devenit primul jucător al lui Manchester United din ultimii nouă ani care este eliminat de două ori într-un sezon de Premier League. Precedentul a fost Nemanja Vidic (2013/2014).

