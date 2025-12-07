Premier League se vede pe VOYO!



După 15 etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Liverpool se află pe locul 9 cu 23 de puncte. Șapte victorii, două rezultate de egalitate și șase înfrângeri au înregistrat ”cormoranii” până acum.



Ce lovitură trebuie să dea Liverpool în iarnă: ”E ideal să-l transfere”



Fostul internațional englez, Jamie Redknapp, care a bifat mai bine de 300 de apariții în tricoul lui Liverpool de-a lungul carierei sale, a explicat că echipa lui Arne Slot trebuie neapărat în iarnă să-și consolideze compartimentul defensiv.



Redknapp a vorbit în special despre Marc Guehi, pe care Liverpool l-a vrut și în vară, doar că a ratat transferul fundașului central cotat la 50 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



”Slot nu prea are opțiuni acolo. Ideal ar fi să-l aducă pe Guehi în ianuarie. Rămâne liber în vară, sunt sigur că Palace va încerca să găsească o soluție, că e singura oportunitate să mai încaseze ceva pe el.



Guehi ar fi perfect pentru Liverpool. E exact ce îi trebuie echipei lângă Virgil van Dijk”, a spus Jamie Redknapp pentru Sky Sports, citat de TuttoMercatoWeb.



Pentru Liverpool urmează meciul cu Inter de marți seară, de la ora 22:00, din UEFA Champions League. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

