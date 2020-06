Mirel Radoi, alaturi de Florin Andone si Dragos Nedelcu! Mesajul selectionerului dupa accidentarile grave ale celor doi 

Selectionerul Romaniei a avut un mesaj pentru cei doi jucatori care s-au accidentat grav la finalul saptamanii trecute si vor fi indisponibili o perioada mai lunga de timp.

Dragos Nedelcu s-a accidentat la genunchiul drept in derby-ul CFR Cluj - FCSB, chiar aproape de finalul meciului, in timp ce Florin Andone a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, dupa ce portarul lui Rizespor a cazut pe piciorul sau.

Cei doi jucatori vor avea nevoie de o perioada de recuperare indelungata. Cel mai probabil nu se vor mai intoarce pe teren pana la finalul anului, din primele verdicte.

Mirel Radoi le-a transmis celor doi jucatori un mesaj prin intermediul site-ului oficial al FRF, acolo unde ii incuraja.

"Staff-ul medical al nationalei este in conctact cu specialistii din acest domeniu de la cluburile unde joaca Dragos Nedelcu si Florin Andone, iar atat eu, cat si colegii mei din staff-ul tehnic, suntem si vom fi alaturi de cei doi in procesul de refacere care urmeaza. Vestea acestor accidentari ne-a intristat mult, dar avem incredere in puterea mentala a celor doi si sunt convins ca vor reusi sa revina cat mai curand in circuitul echipei nationale. Tricolorii sunt alaturi de voi, baieti! Va asteptam pe teren si in tricoul Romaniei", a spus Mirel Radoi conform frf.ro.