Florin Andone revine la Brighton, insa va fi incert in continuare! "Il ajutam sa devina pregatit si sa lucram cu el pentru a-l readuce pe teren" Cand poate reveni atacantul

Florin Andone nu trece printr-o perioada prea buna din cariera sa.

Graham Potter, antrenorul celor de la Brighton a anuntat ca Florin Andone se va intoarce la clubul englez dupa expirarea imprumutului la Galatasaray. Atacantul este insa accidentat si cel mai probabil va reusi sa evolueze in Premier League abia din anul viitor:

"Se intoarce la Brighton si va reveni cu noi in urmatoarele zile, presupun. Il vom ajuta sa devina pregatit, asteptam cu nerabdare sa-l vedem si sa lucram cu el, sa-l ajutam sa-si revina si sa fie puternic. El este inca jucatorul nostru si are un contract cu clubul.



A fost imprumutat pentru a avea timp de joc, dar, pentru viitor, accentul principal este sa-l ajutam sa devina pregatit si sa lucram cu el pentru a-l readuce pe teren cat mai curand posibil. Este intr-adevar in stadiul incipient al reabilitarii sale, asa ca nu ne asteptam sa revina in siguranta pe teren inaintea Anului Nou dupa tipul de accidentarea avuta", a declarat Graham Potter pentru The Argus.

Florin Andone nu a mai evoluat de trei luni. Atacantul s-a accidentat in data de 14 iunie, intr-un meci pierdut de Galatasaray in deplasarea contra celor de la Rizespor.