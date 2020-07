Florin Andone a fost operat! Cand revine pe teren si unde va evolua romanul in sezonul urmator!

Florin Andone s-a accidentat luna trecuta intr-un meci cu Rizespor.

Astazi, potrivit presei din Turcia, internationalul roman a fost operat de medicul echipei Galatasaray, Yener Ince.

Andone va rata restul acestui an dupa ce a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept si nu va mai evolua pentru Galata.

El a stat doar un sezon in Turcia, fiind imprumutat de la Brighton.

Problema la genunchi a romanului este a doua accidentare grava pe care a suferit-o in ultimul an. Andone a mai suferit o ruptura de ligament colateral intern si o leziune de ligament incrucisat in noiembrie 2019.

Imediat dupa accidentare, stiind ca se va desparti de Galatasaray, Florin Andone le-a transmis un mesaj suporterilor, multumindu-le pentru sustinere.