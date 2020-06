Verdict CRUNT in cazul accidentarii lui Florin Andone! Fatih Terim a dat ultimele detalii despre atacantul nationalei Romaniei

Florin Andone s-a accidentat grav in meciul pierdut de Galatasaray in fata lui Rizespor.

Florin Andone a suferit o accidentare de-a dreptul teribila in meciul cu Rizespor. Galatasaray a pierdut cu 2-0, dar i-a pierdut si pe atacantul roman si portarul Muslera.

Fatih Terim s-a pronuntat in cazul ambilor jucatori, iar verdictul este crunt. "Andone are o sensibilitate in acea zona, e vorba din nou de ligamentele de la genunchi. Am suferit una dintre cele mai grele lovituri, pentru ca si Muslera va lipsi o perioada indelungata. Vor fi recuperari de durata, pentru ambii sezonul e incheiat.", a spus antrenorul Galatey, conform hurriyet.com.tr.

Florin Andone este doar imprumutat de Brighton la Galatasaray si se va intoarce in Premier league la finalul sezonului. Spera sa prinda un transfer, insa situatia s-a inrautatit dupa aceasta accidentare urata.

Chiar daca nu se stie daca e ruptura de ligamente sau o entorsa mai severa, romanul nu va reveni curand pe teren. Atacantul nationalei este cotat la 3,2 milioane de euro si a marcat doua goluri in noua meciuri din acest sezon.