"Este un animal!" Reactia lui Welbeck cand a fost intrebat despre Florin Andone! Ce a spus despre atacantul roman 

Florin Andone (27 ani) este gata sa se intoarca pe terenul de fotbal!

Accidentat in urma cu aproape un an, cand juca pentru Galatasaray, Florin Andone a muncit din greu pentru a reveni pe teren, iar acum este aproape sa isi vada visul cu ochii.

Atacantul roman ar putea fi inclus in lotul lui Brighton pentru meciul cu Manchester United, dupa ce in ultimele doua saptamani s-a antrenat alatrui de echipa.

Danny Welbeck, fotbalist trecut pe la United si Liverpool a vorbit despre relatia pe care o are cu Andone, dezvaluind cum se inteleg cei doi in vestiar.

Cotat la doua milioane de euro, atacantul roman a jucat ultimul meci in iunie 2014. Brighton este pe locul 16 in Premier League, cu 32 de puncte obtinute in 29 de meciuri

"Florin Andone este unul la un milion. Este exact ca Lucas Perez atunci cand am fost la Arsenal, aceeasi persoana. E o nebunie sa vezi ca mergi intr-un vestiar diferit, dar vezi aceeasi persoana.

Este telefonul lui Luke si chiar vorbeam cu el despre asta de dimineata, dar Florin nu se opreste niciodata din vorbit. E o nebunie! Are un bebelus acum si aveam senzatia ca o sa fie mai obosit la antrenamente, dar nu, este exact la fel. In fiecare dimineata este la fel, la nivel inalt pana la finalul zilei.

A trecut printr-o perioada dificila cu accidentarea, in mod clar, am vorbit cu el despre asta. Am vorbit despre accidentari la genunchi, am avut si eu cateva si dupa o perioada lunga de timp, trebuie sa te asiguri ca esti pregatit sa te intorci pe teren.

Avem un fel de 'competitie' intre noi, dar e prietenoasa. Suntem fotbalisti profesionisti, asta suntem aici sa facem. Sa concuram unul cu celalalt, sa scoatem ce e mai bun. E un prieten bun si vorbim despre lucruri.

Nu se antreneaza de mult timp cu noi, primele saptamani sunt mai grele, sa te implici putin cate putin in sesiuni. In ultimele doua saptamani a facut antrenamentele complete, iar in sala este un animal. A muncit foarte mult sa se intoarca si nerabdator sa revina pe teren si sa se implice in joc", a spus Danny Welbeck pentru contul oficial al clubului.