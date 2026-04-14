*Drăgușin „tremură“ după Manchester United – Leeds. Meciul care a încheiat etapa cu numărul 32, în Premier League, a avut un rezultat-bombă: 2-1 pentru oaspeți! Sport.ro îți oferă rezumatul duelului care pune o presiune și mai mare pe Tottenham, echipa lui Drăgușin, în lupta pentru evitarea retrogradării.

*Roberto De Zerbi, debut ratat la Tottenham. Formația londoneză și-a prelungit sezonul de coșmar, după 0-1 cu Sunderland, în deplasare. Astfel, noul tehnician al lui Tottenham, Roberto De Zerbi, a pășit cu stângul în acest mandal în care are o „misiune imposibilă“: salvarea echipei de la retrogradare.

*Arsenal, pas greșit în lupta pentru titlu. Echipa lui Mikel Arteta a cedat, acasă, în fața celor de la Bournemouth, scor 1-2. Sport.ro oferă rezumatul partidei care poate crește și mai mult suspansul în lupta pentru locul 1. Pentru că Manchester City, cu un meci mai puțin, se poate apropia la trei puncte de liderul Arsenal.