Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia

Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, noul președinte al FIGC, Giovanni Malago, îl dorește pe fostul portar în noul proiect de reconstrucție al naționalei.

Gianluigi Buffon, dorit înapoi la Federația Italiană

Jurnalistul Nicolo Schira susține că Malago și Paolo Maldini sunt pregătiți să-i propună legendarului portar o funcție în cadrul Club Italia.

„Gigi Buffon ar putea reveni la FIGC. Giovanni Malagò și Paolo Maldini sunt pregătiți să îi ofere unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Italiei un rol în Club Italia”, a anunțat Nicolo Schira.