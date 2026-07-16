Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia

Gianluigi Buffon semnează! Anunțul venit din Italia Fotbal extern
SPORT.RO
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Gianluigi Buffon ar putea reveni într-o funcție de conducere în cadrul Federației Italiene de Fotbal.

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Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, noul președinte al FIGC, Giovanni Malago, îl dorește pe fostul portar în noul proiect de reconstrucție al naționalei.

Gianluigi Buffon, dorit înapoi la Federația Italiană

Jurnalistul Nicolo Schira susține că Malago și Paolo Maldini sunt pregătiți să-i propună legendarului portar o funcție în cadrul Club Italia.

„Gigi Buffon ar putea reveni la FIGC. Giovanni Malagò și Paolo Maldini sunt pregătiți să îi ofere unuia dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Italiei un rol în Club Italia”, a anunțat Nicolo Schira.

Buffon a ocupat funcția de șef al delegației echipei naționale începând din august 2023, iar din septembrie 2024 a devenit și director sportiv al Club Italia, structura care coordonează reprezentativele Italiei.

Totuși, după eliminarea în fața Bosniei și ratarea calificării la al treilea Campionat Mondial consecutiv, fostul portar și-a prezentat demisia în aprilie 2026.

Campion mondial cu Italia în 2006, Buffon a adunat 176 de selecții pentru națională și 975 de meciuri la nivel de club, în tricourile Parmei, lui Juventus și PSG. De-a lungul carierei a câștigat 42 de trofee și distincții și a încheiat 419 partide fără gol primit.

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