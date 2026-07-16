Istvan Kovacs și-a încheiat aventura la CM 2026. Arbitrul român nu a fost reținut de FIFA pentru fazele finale ale competiției, după ce a condus doar două partide în faza grupelor.

Decizia a fost comentată și de Narcis Răducan, care consideră că centralul din Carei merita să primească măcar un meci din sferturile de finală.

Narcis Răducan: „Merita mai mult”

Kovacs a arbitrat două meciuri la turneul final, Tunisia - Japonia 0-4 și Iordania - Argentina 1-3. Prima partidă a avut o încărcătură simbolică, fiind meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatelor Mondiale.

Cu toate acestea, românul nu s-a mai regăsit pe lista arbitrilor delegați pentru sferturi, semifinale, finala mică sau marea finală.

„Nu înțeleg criteriile după care sunt delegați arbitrii. Nu înțeleg de ce István Kovács nu a mai primit alte meciuri. De când i-au dat meciul cu numărul 1000, a părut că a fost mai degrabă un premiu de consolare. Cred că putea să mai primească măcar un sfert de finală. Sunt de părere că merita mai mult, nu avem ce să îi reproșăm”, a declarat Narcis Răducan pentru Sport Total FM.

Pe lista arbitrilor păstrați pentru ultimele patru meciuri ale Cupei Mondiale 2026 se regăsesc, printre alții, Szymon Marciniak (Polonia), Slavko Vincic (Slovenia), Maurizio Mariani (Italia), João Pinheiro (Portugalia), Wilton Sampaio (Brazilia) și Ismail Elfath (SUA).