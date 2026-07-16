de Dan Chilom

Meciul retur din dubla de calificare în Europa League, împotriva lui Dinamo Kiev, se joacă în această seară pe Cluj Arena, după ce în prima manșă, la Lublin, clujenii s-au ținut tare, remizând alb, cu mult mai bine cotata formație ucraineană. Trupa lui Bergodi pleacă totuși cu șansa a doua și în meciul retur, însă speranțele de a merge mai departe au crescut semnificativ. Dacă o elimină pe Dinamo Kiev, ardelenii vor da piept cu grecii de la PAOK, fosta echipă a lui Răzvan Lucescu.

În cazul în care vor fi eliminați, vicecampionii României vor întâlni în Conference League o echipă norvegiană, pe Brann.

Clujenii mai au o problemă, deja binecunoscută, cea cu stadionul. Din turul următor, indiferent de competiție, ei vor fi nevoiți să joace pe o altă arenă, din cauza celebrului festival. Se pare că vor evolua pe terenul lui Sepsi OSK, la Sf. Gheorghe.

Echipe probabile:

U Cluj:

Neofytos - Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu - Codrea, Drammeh, Macalou, Bic, Mendy, Alibec

Dinamo Kiev:

Neshcheret - Kedziora, Bilovar, Mikhavko, Dubinchak - Buyalskyy, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Radushko.

Casele de pariuri îi oferă trupei antrenate de Cristiano Bergodi șansa secundă, oferindu-i o cotă destul de mare: 5.10

Dinamo Kiev este favorită la victorie, cu o cotă de 1.67

Remiza are 3.75

Cluj merge mai departe - 3.10

Dinamo Kiev merge mai departe - 1.35

Ambele echipe marchează - 1.84

Dinamo a câștigat amicalul disputat între cele două partide cu “U”, scor 4-2, împotriva polonezilor de la Radomiak Radom.

Clujenii au pierdut la loviturile de departajare Supercupa României, în dauna Craiovei, meci disputat duminică, pe stadionul Ion Oblemenco.

Iwan Arwel Griffith din Țara Galilor va conduce partida de pe Cluj Arena, arbitru care acordă în medie, 2,4 cartonașe galbene pe meci.

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Sub 2,5 goluri în meci.