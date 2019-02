"Cand esti fotbalist ai impresia ca esti invincibil!" Cutremurator! A jucat 200 de meciuri in Premier League si a primit o veste crunta: tumora la cap

Jose Enrique, fost fundas la Celta Vigo, Villarreal, Newcastle, Liverpool si Zaragoza, a fost nevoit sa se retraga la 31 de ani.

Fundas cu aproape 200 de meciuri in Premier League, in tricourile lui Newcastle si Liverpool, spaniolul Jose Enrique a primit in 2017 o veste cumplita. El a fost diagnosticat cu o tumora rara si a fost anuntat ca trebuie operat de urgenta. Totul s-a intamplat dupa ce fundasului i s-a facut rau in timp ce servea cina cu un fost colaborator de la Newcastle, Chris Hughton.

Fost international spaniol de tineret, Jose Enrique a trecut de atunci printr-o operatie complicata si o perioada de tratament. Acum, el s-a deschis intr-un interviu acordat presei britanice.

Ajuns la 33 de ani, Jose Enrique, ale carui probleme au inceput in 2013, dupa o accidentare grava la genunchi, in urma caruia nu a mai putut reveni la forma de dinainte, spune ca "atunci cand era fotbalist se simtea invincibil".

"Imi lipseste fotbalul, imi lipseste atmosfera unei echipe, imi lipseste sa lucrez cu 25 de jucatori in fiecare zi. Sa ne antrenam, sa radem, sa ne bucuram de viata. Multi jucatori, cand se retrag, nu se regasesc. E greu sa accepti in primele luni si sa te obisnuiesti cu noua ta viata", a spus Jose Enrique pentru The Times.

Pentru Jose Enrique, retragerea a venit, insa, cu o alta lupta. Aceea cu o boala deosebit de grava.

"Pentru o perioada, nimeni nu a stiut, cu exceptia iubitei mele. Nu am vrut sa spun, pentru ca uneori simti ca nu poti. Am fost in cele din urma la un psihiatru, am luat medicatie si toate acestea m-au ajutat. Dar inca este greu", a mai spus el.

Jose Enrique a fost operat la cap, iar tumora a fost inlaturata. Acum, el este inca in proces de recuperare.