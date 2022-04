„Se crede Dumnezeu și că poate face ce vrea el!” Cristiano Ronaldo, făcut praf de un fost jucător de la Liverpool după incidentul cu copilul care suferă de autism 

Superstarul portughez, frustrat de înfrângerea echipei sale, 0-1, i-a dat peste mână unui băiat de doar 14 ani, spărgându-i telefonul, în timp ce se îndrepta spre vestiare. Ulterior, mama copilului a dezvăluit că fiul său suferă de autism, iar fotbalistul a fost dur criticat pentru gestul făcut, mai ales în urma imaginilor postate de mama lui Jake, în care apărea mâna învinețită a băiatului.

Poliția a început să investigheze incidentul, iar pentru a se revanșa, Ronaldo a postat pe Instagram o invitație pentru băiețel la un meci de pe Old Trafford, care însă a fost refuzată.

Fostul fundaș al lui Liverpool, Jose Enrique (36 ani), a postat un mesaj pe contul său de Twitter un mesaj dur la adresa fotbalistului de la Manchester United, criticând cu vehemență atitudinea sa și gestul făcut.

„Am spus întotdeauna. Nu îmi place de el, se crede Dumnezeu și că poate face orice vrea el! Asta nu schimbă faptul că este unul dintre cei mai buni din istoria fotbalului, însă ca persoană nu îl plac!”, a scris Jose Enrique pe Twitter.

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU