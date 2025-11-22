LIVE VIDEO Burnley - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! „Albaștrii” au o deplasare facilă la prima vedere

Burnley - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! „Albaștrii" au o deplasare facilă la prima vedere Premier League
Alexandru Hațieganu
Burnley - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.

Partida Burnley - Chelsea, din runda a 12-a de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 14:30 și va putea fi urmări LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Burnley - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30

Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 3-0, cu Wolves și se află pe poziția a treia în Premier League, la șase puncte de liderul Arsenal.

De cealaltă parte, Burnley se află pe poziția a 17-a în campionat, la egalitate de puncte cu West Ham aflat în zona roșie.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Palmer OUT! Cum s-a accidentata starul lui Chelsea 

Cole Palmer nu va putea juca în cele trei partide pe care le va disputa Chelsea în finalul lunii noiembrie, după ce Enzo Maresca a anunțat că este accidentat.

Antrenorul lui Chelsea a dezvăluit că mijlocașul s-a lovit la deget în casă și nu va putea fi folosit partidele respective.

„Cu siguranță nu va fi disponibil sâmbătă (n.r. - cu Burnley, în Premier League), cu Barcelona și cu Arsenal. Din păcate, a suferit un accident acasă. S-a lovit la deget. Nu este ceva grav, dar nu va reveni în următoarea săptămână”, a spus Maresca, conform BBC.

Mijlocașul englez a fost măcinat de accidentări în această stagiune și a adunat doar patru partide pentru Chelsea, reușind să marcheze două goluri.

120 de milioane de euro este cota lui Cole Palmer, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com. 

