Partida Burnley - Chelsea, din runda a 12-a de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 14:30 și va putea fi urmări LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 3-0, cu Wolves și se află pe poziția a treia în Premier League, la șase puncte de liderul Arsenal.
De cealaltă parte, Burnley se află pe poziția a 17-a în campionat, la egalitate de puncte cu West Ham aflat în zona roșie.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Palmer OUT! Cum s-a accidentata starul lui Chelsea
Cole Palmer nu va putea juca în cele trei partide pe care le va disputa Chelsea în finalul lunii noiembrie, după ce Enzo Maresca a anunțat că este accidentat.
Antrenorul lui Chelsea a dezvăluit că mijlocașul s-a lovit la deget în casă și nu va putea fi folosit partidele respective.
„Cu siguranță nu va fi disponibil sâmbătă (n.r. - cu Burnley, în Premier League), cu Barcelona și cu Arsenal. Din păcate, a suferit un accident acasă. S-a lovit la deget. Nu este ceva grav, dar nu va reveni în următoarea săptămână”, a spus Maresca, conform BBC.
Mijlocașul englez a fost măcinat de accidentări în această stagiune și a adunat doar patru partide pentru Chelsea, reușind să marcheze două goluri.
120 de milioane de euro este cota lui Cole Palmer, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.