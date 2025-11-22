Partida Burnley - Chelsea, din runda a 12-a de Premier League, va avea loc sâmbătă de la ora 14:30 și va putea fi urmări LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Burnley - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30

Chelsea vine după victoria din etapa trecută, scor 3-0, cu Wolves și se află pe poziția a treia în Premier League, la șase puncte de liderul Arsenal.

De cealaltă parte, Burnley se află pe poziția a 17-a în campionat, la egalitate de puncte cu West Ham aflat în zona roșie.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

