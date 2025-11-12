Oscar, spitalizat! Mesajul clubului Chelsea

"Gândurile tuturor celor de la Chelsea sunt alături de fostul nostru jucător Oscar şi de familia sa în aceste momente dificile", a declarat clubul londonez într-un comunicat. Oscar a jucat cinci sezoane pentru Chelsea, având 203 apariţii, marcând 38 de goluri şi câştigând două titluri în Premier League, o Cupă a Ligii şi Europa League, înainte de a trece în Superliga Chineză, unde a petrecut opt ani după care a revenit în fotbalul brazilian.



Brazilianul în vârstă de 34 de ani va rămâne acum sub observaţie la spitalul Albert Einstein, deşi starea sa este stabilă clinic. Conform unui comunicat oficial al grupării Sao Paulo, mijlocaşul a suferit "un incident cu anomalii cardiace" în timpul unui test de stres efectuat în cadrul antrenamentului din presezon al echipei pentru 2026.

Oscar a leşinat în timp ce se antrena pe o bicicletă staţionară şi a fost imediat îngrijit de membrii echipei medicale a spitalului aflaţi la instalaţiile clubului.



Dublu campion în Premier League cu Chelsea, el era monitorizat pentru nereguli cardiace încă din august, când a fost supus unor teste după ce a suferit o fractură a trei vertebre, o accidentare care l-a ţinut indisponibil timp de trei luni.



Potrivit unor surse apropiate fotbalistului citate de presa braziliană, mijlocaşul ia în considerare acum rezilierea contractului său cu Sao Paulo, care este valabil până în decembrie 2027, şi încheierea carierei.

Agerpres

