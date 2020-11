Edi Iordanescu a dat cartile pe fata in cazul negocierlor cu Astra! De ce a refuzat oferta de la Giurgiu

Astra Giurgiu l-a numit antrenor principal pe Eugen Neagoe dupa ce Edi Iordanescu a refuzat oferta lor.

Fostul antrenor de la Gaz Metan Medias a vorbit despre negocierile dintre el si Astra Giurgiu. Iordanescu a refuzat oferta chiar daca sustine ca este prieten cu Dani Coman, iar pe Bogdan Mara il respecta mult pentru ceea ce face.

"La inceput am fost un pic reticient, era un mediu pe care-l cunosc, chiar daca sunt dificultati, am luat in calcul din ce in ce mai serios. M-am gandit ca sunt si acasa, e un mediu pe care-l pot controla.

In primul rand, am luat in calcul oferta datorita lui Dani Coman, care este prietenul meu. Chiar daca acum este suparat, ii va trece, trebuie sa-i treaca pentru ca este vorba de cariera mea si de viata mea. In al doilea rand, a fost Bogdan Mara, despre care sunt sigur ca va aduce plus valoare la echipa, iar in al treilea rand, a contat si grupul de jucatori.

Recunosc ca, la presiunile pe care le-au facut, am luat in calcul foarte mult sa merg. Mi-am dat seama ca ma doresc foarte mult.

Din pacate, lucrurile au evoluat intr-o directie pe care eu nu o asteptam, atat sportiv, cat si nu numai. Lucrurile astea m-au facut ca in final sa analizez si sa iau aceasta decizie", a spus Edi Iordanescu pentru AntenaSport.

Iordanescu l-a contrazis pe Dani Coman si a declarat ca le-a spus fata in fata ca nu vrea sa accepte oferta. In final el a recunoscut de ce nu a accepta oferta giurgiuvenilor.

"In ziua in care s-a nascut copilul meu, eu m-am intalnit cu Dani, cu Mara si cu secundul meu, si le-am explicat de ce am ales asta, nu printr-un mesaj cum a zis el, la suparare. Lucrul pe care mi-l asum si mi-l reprosez este ca m-a asteptat aceasta perioada, in rest i-am explicat.

Am simtit ca nu pot ajuta atat de mult pe cat mi-as fi dorit eu, pentru performanta la care eu mi-as fi dorit sa merg cu echipa. Sunt sigur ca in timp o sa-i treaca supararea. O prietenie nu poti sa o legi de un refuz profesional. Stiam problemele financiare, nu e usor.

Eu cred ca Astra are mult mai multa nevoie de patronul ei, de domnul Niculae, decat de antrenor. Are nevoie de el langa echipa, asta este marea problema la Astra, restul sunt detalii multe de discutat si motivele pe care le-am pus in balanta si am refuzat", a explicat Iordanescu.