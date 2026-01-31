VIDEO EXCLUSIV Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League!

Wolverhampton - Bournemouth ne-a lămurit: știm prima retrogradată din Premier League!
WolverhamptonBournemouthEli Junior Kroupialex scottTolu Arokodare
LIVE pe VOYO sâmbătă seara, Wolverhampton și Bournemouth au oferit un meci intens pe Molineux Stadium.

Oaspeții s-au impus totuși greu, cu 2-0, după golurile semnate de Eli Junior Kroupi (33) și Alex Scott (90+1).

Astfel, cei de la Wolves (foto - atacantul nigerian Tolu Arokodare) sunt ca și retrogradați în Championship.

După 24 de etape disputate, Wolverhampton are o singură victorie, ocupă ultimul loc și se află momentan la 17 puncte de o salvare de la retrogradare care pare din ce în ce mai improbabilă.

Rezumatul meciului Wolverhampton - Bournemouth 0-2

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
