BOMBA pe finalul perioadei de transferuri! Edinson Cavani poate ajunge in Premier League

Edinson Cavani poate ajunge la Manchester United.

Sefii echipei din Premier League vor sa il achizitioneze pe Edinson Cavani, care este liber de contract dupa ce si-a incheiat intelegerea cu PSG. Cavania fost foarte aproape sa ajunga la Atletico Madrid, dar sansele ca transferul sa se mai concretizeze sunt foaarte mici dupa ce Luis Suarez a ajuns in capitala Spaniei.

AS a scris ca Manchester United este dornica sa il aduca pe uruguayan in Premier League. Englezii sunt in discutii cu fratele si agentul jucatorului, dar negocierile s-ar putea stopa instant din cauza salariului mare pe care il cere fostul varf de la Napoli. Sezonul trecut, Anthony Martial a fost principalul varf de atac de la United, dupa ce Lukaku a plecat in Serie A. Odion Ighalo a fost impruutat de "diavoli" iarna trecuta, dar nu este vazut ca o solutie pe termen lung si se va intoarce in China la Shanghai Shenhua.

Cavani a avut o cariera impresionananta in capitala Frantei. El a reusit sa marcheze 200 de goluri 301 partide in toate competitiile pentru PSG.