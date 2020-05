Un fotbalist francez face dezvaluiri incredibile: “Zlatan nu a urat decat 3-4 coechipieri in toata cariera, iar Cavani este printre ei”

Ibrahimovici si Cavani au fost coechipieri la PSG, intre 2013 si 2016, sub comanda lui Laurent Blanc.

„Daca erai apropiat de Cavani, lui Ibra nu ii placea. Zicea ca ori esti cu Ibra ori esti impotriva lui. Mi-a spus ca a lucrat bine cu Laurent Blanc la PSG si ca singura persoana cu care nu s-a inteles deloc a fost Cavani. Spunea ca nu a urat decat trei sau patru coechipieri in toata cariera sa si Cavani este unul dintre ei”, a povestit Michael Ciani, fostul coechipier al lui Ibrahimovici la LA Galaxy.

Zlatan Ibrahimovici si Edinson Cavani au fost adversari in Serie A, suedezul jucand la AC Milan (2010-2012) si uruguayanul evoluand la Napoli (2010-2013). Ulterior, cei doi au fost colegi la PSG, intre 2013 si 2016, pana ca Ibra sa se transfere la Manchester United. In aceasta perioada, cei doi au cucerit 3 titluri de campioni in Ligue 1, 2 trofee Cupa Frantei, 3 Cupa Ligii si 3 Supercupa Frantei. Cu ei in echipa, clubul a atins de trei ori sferturile de finala ale Champions League (2013-2014, eliminati de Chelsea / 2014-2015, eliminati de Barcelona / 2015-2016, eliminati de Manchester City).

Cei doi au fost rivali pentru titlul de golgheter al echipei si al campionatului, Ibrahimovici marcand mai mult in doua din cele trei sezoane jucate impreuna, din postura de varf central (41, 30, 50 vs. 25, 31, 25), in timp ce sud-americanul juca in banda, intr-un trio ofensiv din care mai facea parte Ezequiel Lavezzi. In ianuarie 2020, Leeds United a incercat sa ii transfere pe cei doi jucatori, dar nici unul nu a acceptat oferta facuta de echipa lui Marcelo Bielsa, care nu stia de relatiile reci dintre ei.

„Stiu ca Ibrahimovici este un jucator mare. Am putut invata multe lucruri jucand alaturi de el. Este un luptator si atitudinea lui a fost o inspiratie pentru noi toti, mai ales dorinta lui de a invinge. Exista o conexiune intre noi, dar cred ca trebuia sa lucram mai mult si sa ne pregatim mult mai detaliat pentru a avea rezultate si mai bune”, spunea Cavani, in 2016, dupa plecarea lui Ibrahimovici in Premier League, lasand sa se inteleaga ca relatia lor nu a fost perfecta. Uruguayanul are o relatie complicata si cu Neymar, care, in 2017, i-a luat mingea din mana pentru a executa un penalty, brazilianul impunandu-se rapid ca un lider al vestiarului, cu sprijinul conationalilor Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves si Lucas Moura.