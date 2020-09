Cavani la Real Madrid? Fostul golgheter al PSG-ului ar putea sa ajunga sub comanda lui Zinedine Zidane. Care ar fi pretentiile fotbalistului uruguayan

Edinson Cavani a luat in calcul un posibil transfer pe Santiago Bernabeu.

Edinson Cavani a plecat de la PSG in luna mai si este liber de contract, astfel ca el poate sa negocieze cu orice echipa. Dupa ultimele zvonuri tacantulul uruguayan ar putea fi o optiune pentru Real Madrid.

Discutiile dintre cele parti ar fi avut loc chiar inaintea partidei de ieri cu Real Sociedad. Singura problema ar fi pretenttia salariului mare cerut de Cavani.

Spaniolilor le-ar fi de folos aducerea unui atacat de calibrul uruguayanului. Fostul jucator al lui PSG ar urma sa primeasca doi ani de contract sau un an plus o opțtune pe inca un an, potrivit jurnalistilor spanioli de la Marca.

Juventus, Roma, Gremio, Benfica si Atletico Madrid sunt echipele care l-au contactat pe Cavani dupa despartirea de parizieni.

20 de milioane de euro este cota de piata a lui Cavani, conform Transfermarkt.