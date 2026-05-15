Bătaie de joc? Tricoul pregătit pentru paradă, în cazul în care Arsenal ia titlul de campioană în Premier League

Arsenal are două puncte avans, în fruntea clasamentului, cu două etape rămase de jucat.

În direct și în exclusivitate pe VOYO, Premier League își va decide echipa campioană în ultimele două etape.

Arsenal va juca pe Stadionul Emirates contra echipei deja retrogradate, Burnley, înainte de a face o deplasare scurtă, în ultima etapă, când va întâlni Crystal Palace.

Arsenal va ieși campioana Angliei după 22 de ani atât timp cât nu va pierde puncte cu Burnley și Crytal Palace

Manchester City, care va disputa sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00, finala Cupei Angliei, în direct și exclusiv pe VOYO, împotriva rivalei Chelsea, va avea de înfruntat Bournemouth, în deplasare, înainte de a încheia sezonul de Premier League pe Stadionul Etihad, într-un duel cu finalista și potențial câștigătoarea Europa League, Aston Villa.

Pep Guardiola speră ca fostul său ucenic, Mikel Arteta, să piardă cel puțin două puncte într-unul din cele două meciuri rămase pentru a lupta cu ultimele energii rămase pentru câștigarea titlului de campioană.

Însă majoritatea fanilor Arsenal speră ca victoria obținută scor 1-0 pe Stadionul Olimpic, pe care evoluează West Ham United, să fi adus avantajul decisiv, care nu va mai fi pierdut, până la final.

Ideea creață pentru posibila paradă care ar urma să fie organizată în Londra

După golul înscris de Leandro Trossard, în minutul 83, suporterii „tunarilor” au trăit „o veșnicie” așteptând decizia arbitrului Chris Kavanagh în urma controversei din prelungiri.

„Ciocănarii” au marcat, însă reușita le-a fost anulată în urma unui fault comis de numărul 19, Pablo, asupra portarului David Raya.

Amintindu-și de exprimarea arbitrului Kavanagh după reluările VAR, fanii Arsenal pregătesc pentru posibila paradă un tricou pe care să fie inscripționat, în dreptul numelui „După reluare,” iar numărul ales să fie 19.

Ideea face referire la maniera în care Chris Kavanagh a anunțat că scorul meciului West Ham - Arsenal a rămas 0-1 și după golul egalizator al gazdelor, anulat, în cele din urmă, prin următoarea motivare: „După reluare, observăm că numărul 19 al echipei West Ham comite un fault asupra portarului. Decizia finală de lovitură liberă directă,” s-a pronunțat Kavanagh, în auzul zeciilor de mii de suporteri.

Chelsea - Manchester City, finala FA Cup, se vede în direct și exclusiv pe VOYO, sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00!

