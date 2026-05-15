În direct și în exclusivitate pe VOYO, Premier League își va decide echipa campioană în ultimele două etape.

Arsenal va juca pe Stadionul Emirates contra echipei deja retrogradate, Burnley, înainte de a face o deplasare scurtă, în ultima etapă, când va întâlni Crystal Palace.

Arsenal va ieși campioana Angliei după 22 de ani atât timp cât nu va pierde puncte cu Burnley și Crytal Palace

Manchester City, care va disputa sâmbătă, 16 mai, de la ora 17:00, finala Cupei Angliei, în direct și exclusiv pe VOYO, împotriva rivalei Chelsea, va avea de înfruntat Bournemouth, în deplasare, înainte de a încheia sezonul de Premier League pe Stadionul Etihad, într-un duel cu finalista și potențial câștigătoarea Europa League, Aston Villa.

Pep Guardiola speră ca fostul său ucenic, Mikel Arteta, să piardă cel puțin două puncte într-unul din cele două meciuri rămase pentru a lupta cu ultimele energii rămase pentru câștigarea titlului de campioană.

Însă majoritatea fanilor Arsenal speră ca victoria obținută scor 1-0 pe Stadionul Olimpic, pe care evoluează West Ham United, să fi adus avantajul decisiv, care nu va mai fi pierdut, până la final.