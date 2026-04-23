Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!

După Andy Robertson și Mohamed Salah, un alt ”veteran” poate părăsi echipa de pe Anfield. Alisson (33 de ani) a început deja negocierile cu o altă echipă, chiar dacă mai are un an de contract cu Liverpool.

Portarul brazilian este foarte aproape de o revenire în Serie A, acolo unde a mai jucat pentru AS Roma. De această dată, Juventus este interesată să-l transfere cu orice preț, iar conducerea clubului bianconero ar fi inițiat deja tratativele.

Sud-americanului i se propune un contract valabil pentru următorii trei ani, cu un salariu de cinci milioane de euro pe sezon. În plus, Juventus va trebui să plătească și o sumă de transfer dacă-l vrea pe Alisson, care ar ajunge la zece milioane de euro, anunță jurnalistul Mirko Di Natale, de la Radio Bianconera și TuttoJuve.