Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!

După Andy Robertson și Mohamed Salah, un alt ”veteran” poate părăsi echipa de pe Anfield. Alisson (33 de ani) a început deja negocierile cu o altă echipă, chiar dacă mai are un an de contract cu Liverpool.
Portarul brazilian este foarte aproape de o revenire în Serie A, acolo unde a mai jucat pentru AS Roma. De această dată, Juventus este interesată să-l transfere cu orice preț, iar conducerea clubului bianconero ar fi inițiat deja tratativele.
Alisson este în negocieri cu Juventus!
Sud-americanului i se propune un contract valabil pentru următorii trei ani, cu un salariu de cinci milioane de euro pe sezon. În plus, Juventus va trebui să plătească și o sumă de transfer dacă-l vrea pe Alisson, care ar ajunge la zece milioane de euro, anunță jurnalistul Mirko Di Natale, de la Radio Bianconera și TuttoJuve.
Planul celor de la Juventus e clar. Se împlinesc șase ani de la ultimul ”Scudetto”, iar clubul torinez vrea să se bată din nou pentru câștigarea campionatului. În presa italiană au apărut mai multe zvonuri legate de transferuri sonore care ar putea transforma Juventus într-o forță.
Ultimul titlu câștigat de Juventus a fost în sezonul 2019-2020, ultimul dintr-un șir de nouă. A fost, de asemenea, și cel mai lung șir de titluri câștigate de o echipă în fotbalul italian.
Juventus, locul patru în Serie A!
Juventus are șanse bune de a încheia sezonul în zona locurile de UEFA Champions League. Torinezii sunt pe locul patru, cu 63 de puncte, la trei distanță de următoarele două clasate, Napoli și AC Milan.
În următoarea etapă, Juventus se va duela cu AC Milan pe San Siro, iar o victorie a torinezilor o poate face campioană pe Inter.