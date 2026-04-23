Dinamo - Universitatea Craiova, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova contează pentru semifinalele Cupei României.

TAGS:
DinamoUniversitatea Craiovadan chilom

A doua semifinală a Cupei României se joacă azi, de la 20:30, pe Arena Națională. Se întâlnesc două formații de mare tradiție în fotbalul românesc, grupări care au câștigat împreună trofeul pus în joc de numai puțin de 20 de ori.

Universitatea Craiova a triumfat de 7 ori, în timp ce Dinamo de 13! Oltenii au câștigat în anul 2021 ultima dată Cupa României, în timp ce ”câinii” în 2012. 

  • Dinamo bucuresti universitatea cluj play off superliga superbet 18042026 9
×
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Câștigătoarea acestui trofeu va merge in preliminariile Europa League

Universitatea Cluj este prima finalistă, formație care a eliminat-o pe FC Argeș, la Mioveni, după executarea loviturilor de departajare. 

Zjeliko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a spus la conferința de presă de ieri că “loviturile de departajare nu se învață neapărat într-un singur antrenament, este nevoie de multă pregătire mentală. Dar da, nu excludem nimic”.


Echipe probabile

  • Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Pop, Armstrong.
  • Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvilli, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram.


Atacanții Karamoko (Dinamo) și Etim (Craiova) sunt indisponibili.

Cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori în acest an competițional. Au fost două remize în sezonul regulat (2-2 la Craiova și 1-1 la București). În play-off, oltenii s-au impus cu 1-0.

Pâna la această oră, oficialii lui Dinamo afirmă ca s-au vândut peste 16.000 de bilete și că se așteaptă o asistentă în jur de 20.000 de spectatori. 


Casele de pariuri dau niște cote extrem de echilibrate pentru victoria în timp regulamentar

  • Dinamo - 2.75 
  • Egal - 3.15
  • Craiova - 2.77
  • Dinamo se califică - 1.90 
  • Craiova se califică - 1.90
  • Ambele echipe marchează - 1.82


În ultimele 10 confruntări directe, conduce Craiova cu 6-1. Trei partide s-au terminat la egalitate .

Cei doi tehnicieni s-au întâlnit până acum de 2 ori, Coelho are o victorie, iar celălalt joc s-a terminat nedecis.

Marian Barbu va conduce partida, fiind ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Imre Bucși.


Sugestia Sport.ro: Dinamo merge mai departe.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
Corvinul Hunedoara - Astana, de la 21:00. Cotele la pariuri + echipele probabile. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!