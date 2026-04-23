Dinamo - Universitatea Craiova, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri

A doua semifinală a Cupei României se joacă azi, de la 20:30, pe Arena Națională. Se întâlnesc două formații de mare tradiție în fotbalul românesc, grupări care au câștigat împreună trofeul pus în joc de numai puțin de 20 de ori.
Universitatea Craiova a triumfat de 7 ori, în timp ce Dinamo de 13! Oltenii au câștigat în anul 2021 ultima dată Cupa României, în timp ce ”câinii” în 2012.
- Câștigătoarea acestui trofeu va merge in preliminariile Europa League
Universitatea Cluj este prima finalistă, formație care a eliminat-o pe FC Argeș, la Mioveni, după executarea loviturilor de departajare.
Zjeliko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a spus la conferința de presă de ieri că “loviturile de departajare nu se învață neapărat într-un singur antrenament, este nevoie de multă pregătire mentală. Dar da, nu excludem nimic”.
Echipe probabile
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Pop, Armstrong.
- Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvilli, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram.
Atacanții Karamoko (Dinamo) și Etim (Craiova) sunt indisponibili.
Cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori în acest an competițional. Au fost două remize în sezonul regulat (2-2 la Craiova și 1-1 la București). În play-off, oltenii s-au impus cu 1-0.
Pâna la această oră, oficialii lui Dinamo afirmă ca s-au vândut peste 16.000 de bilete și că se așteaptă o asistentă în jur de 20.000 de spectatori.
Casele de pariuri dau niște cote extrem de echilibrate pentru victoria în timp regulamentar
- Dinamo - 2.75
- Egal - 3.15
- Craiova - 2.77
- Dinamo se califică - 1.90
- Craiova se califică - 1.90
- Ambele echipe marchează - 1.82
În ultimele 10 confruntări directe, conduce Craiova cu 6-1. Trei partide s-au terminat la egalitate .
Cei doi tehnicieni s-au întâlnit până acum de 2 ori, Coelho are o victorie, iar celălalt joc s-a terminat nedecis.
Marian Barbu va conduce partida, fiind ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Imre Bucși.
Sugestia Sport.ro: Dinamo merge mai departe.