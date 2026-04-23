Dinamo - Universitatea Craiova, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri

Universitatea Craiova a triumfat de 7 ori, în timp ce Dinamo de 13! Oltenii au câștigat în anul 2021 ultima dată Cupa României, în timp ce ”câinii” în 2012.

A doua semifinală a Cupei României se joacă azi, de la 20:30, pe Arena Națională. Se întâlnesc două formații de mare tradiție în fotbalul românesc, grupări care au câștigat împreună trofeul pus în joc de numai puțin de 20 de ori.

Câștigătoarea acestui trofeu va merge in preliminariile Europa League

Universitatea Cluj este prima finalistă, formație care a eliminat-o pe FC Argeș, la Mioveni, după executarea loviturilor de departajare.

Zjeliko Kopic, antrenorul ”câinilor”, a spus la conferința de presă de ieri că “loviturile de departajare nu se învață neapărat într-un singur antrenament, este nevoie de multă pregătire mentală. Dar da, nu excludem nimic”.





Echipe probabile

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Musi, Pop, Armstrong.

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvilli, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram.





Atacanții Karamoko (Dinamo) și Etim (Craiova) sunt indisponibili.

Cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori în acest an competițional. Au fost două remize în sezonul regulat (2-2 la Craiova și 1-1 la București). În play-off, oltenii s-au impus cu 1-0.

Pâna la această oră, oficialii lui Dinamo afirmă ca s-au vândut peste 16.000 de bilete și că se așteaptă o asistentă în jur de 20.000 de spectatori.





Casele de pariuri dau niște cote extrem de echilibrate pentru victoria în timp regulamentar

Dinamo - 2.75

Egal - 3.15

Craiova - 2.77

Dinamo se califică - 1.90

Craiova se califică - 1.90

Ambele echipe marchează - 1.82





În ultimele 10 confruntări directe, conduce Craiova cu 6-1. Trei partide s-au terminat la egalitate .

Cei doi tehnicieni s-au întâlnit până acum de 2 ori, Coelho are o victorie, iar celălalt joc s-a terminat nedecis.

Marian Barbu va conduce partida, fiind ajutat de asistenții Mircea Grigoriu și Imre Bucși.





Sugestia Sport.ro: Dinamo merge mai departe.